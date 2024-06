Poslušajte to prevaro po telefonu! Klic iz tujine v slovenskem jeziku (VIDEO)

Če prejmete neobičajen telefonski klic iz neznane tuje številke, je možno, da gre za prevaro, ki jo uvrščamo v kategorijo lažnih klicev tehnične pomoči, ali pa v kategorijo investicijskih prevar.

Klici največkrat prihajajo iz tujine, predvsem iz mednarodne predpone +44 (Velika Britanija). Lahko se prikaže tudi slovenska telefonska številka, vendar pa ne gre za klice iz Slovenije, saj so številke klicateljev ponarejene. Zato previdno pri vseh sumljivih klicih tehnične podpore, tudi če ti prihajajo iz lokalnih omrežnih skupin. Včasih kličejo tudi preko aplikacij za hipno sporočanje (npr. Viber, WhatsApp), zapišejo na spletni strani Varni na spletu.

Goljufi vas po telefonu, kot boste videli v spodnjem posnetku, kličejo z obljubami o izplačilu pozabljenih sredstev naprimer na neki kriptomenjalnici oz. podjetju, običajno pa govorijo v zadovoljivi slovenščini z vzhodnoevropskim naglasom. Ker je postopek prenosa denarja precej zapleten, ponudijo pomoč, da bodo oni vse uredili v vašem imenu, za kar pa potrebujejo dostop do računalnika in telefona. »Tu naj nam zasvetijo vsi alarmi!« piše omenjena spletna stran.

To je ključen znak, da gre za prevaro

Glavni cilj tovrstnih prevar je finančna korist, ki jo dosežejo s popolnim dostopom do vašega bančnega računa preko spletne banke ali podatkov kreditne kartice. Noben legitimen predstavnik kateregakoli podjetja od vas nikoli ne bo zahteval dostop do vaše spletne banke ali podatkov kreditne kartice, to je ključen znak, da gre za prevaro, še opozarjajo pri Varno na internetu.