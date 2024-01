Poslovil se je častni občan občine Grad, ki je županoval 16 let

Iz občine Grad so sporočili, da je včeraj, v 65. letu starosti, po daljšem boju s hudo boleznijo, umrl nekdanji prvi in dolgoletni župan samostojne občine Grad in častni občan občine Grad, Daniel Kalamar. Bil je eden izmed pobudnikov ustanovitve občine Grad, katero je vodil kar štiri mandate, med leti 1999 in 2014. Takrat prevzel direktorski stolček Javnega podjetja Vodovod sistema B, na čelu občine pa ga je takrat zamenjala Cvetka Ficko, ki je še vedno županja občine Grad. Prvi župan samostojne občine Grad, ki je v šestnajstih letih županovanja dal pomemben prispevek k razvoju in prepoznavnosti občine Grad. Z idejami, spodbudami, predlogi in dejanji so bili uresničeni in zasnovani številni pomembni, infrastrukturni projekti po celotni občini. Ob investicijskih projektih pa je bila njegova skrb usmerjena tudi v ohranjanje tradicije in nove ustvarjalnosti na področju kulture in turizma je leta 2021 prejel naziv Častni občan občine Grad.

Daniel Kalamar 14. 07. 1959 - 12. 01. 2024. FOTO: S. N.

V izkaz spoštovanja do pokojnega Daniela Kalamara je v sejni sobi občine Grad odprta žalna knjiga. Vpis je možen od ponedeljka, 15. januarja 2023, vsak dan od 8. do 16. ure vse do pogreba. Na dan pogreba bo žalna knjiga še v mrliški vežici pri Gradu. Dan in uro pogreba bodo sporočili naknadno, so sporočili iz občinske uprave Grad.