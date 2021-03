Poslanec zavrača vprašljivost izobrazbe, poslal fotografijo diplome

Pregleduje še zaboje papirjev

Poslanec Desusaodločno zavrača navedbe TV Slovenija o vprašljivosti njegove izobrazbe. Kot je v četrtek poročala televizija, na spletni strani državnega zbora piše, da ima diplomo zagrebške fakultete za zunanjo trgovino, a tam zatrjujejo, da pri njih ni diplomiral. Simonovič pa trdi, da razpolaga z diplomo. STA je poslal fotografijo dokumenta.Simonovič zavrača očitke in trdi, da ima omenjeno izobrazbo, kar sledi tudi iz fotografiranega dokumenta, ki ga je poslal STA. Opozoril je sicer, da na fotografiranem dokumentu ni dobro viden vodni žig. Kot je povedal, pa doma pregleduje še zaboje papirjev, kjer pričakuje, da sta shranjena tudi indeks in celotna diplomska naloga.Na Ekonomski fakulteti v Zagrebu so na poizvedovanje TV Slovenija odgovorili, da je bil Simonovič res vpisan na omenjeno fakulteto, da je opravil 22 izpitov, zadnjega leta 1978, a da na njej ni diplomiral.Višješolska diploma pa je bila pogoj za nadaljevanje izobrazbene poti Simonoviča v 3. letniku visokošolskega programa ekonomije na mariborski univerzi. Simonovič je tudi za TV Slovenija zatrdil, da je ob vpisu izpolnjeval vse pogoje za vpis. Ni pa se spomnil, ali je predložil diplomo ali samo potrdilo o višješolski izobrazbi.