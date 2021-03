Poslanec Desusa lagal o izobrazbi?

Izobrazba, ki jo navaja poslanec Desusa Branko Simonovič, je vprašljiva, je poročala RTV Slovenija. Na spletni strani državnega zbora piše, da ima diplomo zagrebške fakultete za zunanjo trgovino, tam pa pravijo, da pri njih ni nikoli diplomiral. Prav višješolska diploma pa je bila pogoj, ko se je pozneje vpisal še na visokošolski študij ekonomije v Mariboru.



V življenjepisu Simonoviča na portalu državnega zbora piše, da je leta 1978 diplomiral na takratni Fakulteti za zunanjo trgovino Univerze v Zagrebu (danes se imenuje Ekonomska fakulteta v Zagrebu). Tam zatrjujejo, da to ne drži in da Simonovič pri njih nikoli ni diplomiral, je poročala RTV Slovenija. Na zagrebški fakulteti so pojasnili, da se je Simonovič na fakulteto vpisal leta 1975, opravil je 22 izpitov, zadnjega leta 1978. O izpisu nimajo podatkov.

Ne spomni se, kdaj točno je diplomiral

Deset let pozneje, leta 1985, se je Simonovič vpisal še na mariborsko univerzo, v visokošolski program ekonomije. Pogoj za vpis v 3. letnik je bila višješolska diploma.



Simonovič je v pogovoru za RTV Slovenija zatrdil, da je ob vpisu na mariborsko fakulteto izpolnjeval vse pogoje za vpis. Ni pa se spomnil, ali je predložil diplomo ali samo potrdilo o višješolski izobrazbi. Ni se niti spomnil, kdaj natančno je diplomiral v Zagrebu, češ da je od takrat že veliko časa. Simonovič je zagotovil, da bo odgovoril na vprašanja in priložil vsa dokazila, a da to lahko traja, ker ima druge službene obveznosti.

