Poslanec Kordiš v oddaji v živo zavijal z očmi (FOTO)

Poslanci Levice so v postopek DZ vložili spremenjen predlog zakona o davku na prazne in velike nepremičnine, v katerem so mejo za velikost rezidenčne nepremičnine, ki ne bi bila dodatno obdavčena, zvišali s 120 na 160 kvadratnih metrov. V NSi predlogu zakona nasprotujejo in so vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma. Prepričani so, da gre za napad na podeželje, saj so si tam ljudje gradili velike hiše, ker so mislili še na svoje potomce. V Levici pa zatrjujejo, da bi na ta način obdavčili lastnike, ki so si nakopičili nepremičnine, in da bi z davki lahko zgradili 30.000 javnih najemniških stanovanj.

Napad na hiše Slovencev ali obdavčitev najbogatejših?

Jožef Horvat (NSi) in Miha Kordiš (Levica) sta mnenja soočila v oddaji 24ur zvečer. »Zadevo moramo postaviti v širši kontekst. V DNK vsakega Slovenca in Slovenke je zapisana želja imeti lastni dom,« je dejal Horvat, nasprotujoč davčnim obremenitvam državljanom. Kordiš je dejal, da to ne drži. »Tu gre prej za neko osnovno obdavčitev milijonarjev, ki so si nakopičili 10, 20 in tudi 100 stanovanj in jih ne pustijo naprej na trg, tako da ljudje ne morejo priti do teh stanovanj.« Prepričan je, da takšni ljudje izkoriščajo svoj privilegirani položaj in delavskim družinam zaračunavajo zelo visoke, celo oderuške najemnine.

Obdavčili bi lastnike, ki imajo prazna stanovanja

Horvat je Kordiša spomnil še na izjavo pred leti, ko je ta zapisal, da je treba razlastniniti kapitaliste, in pozival k nacionalizacij ter mu očital, da želijo obdavčiti ljudi, ki so leta varčevali in se odpovedovali, da so si lahko privoščili nakup nepremičnine. Kordiš je zatrdil, da v takšnih primerih ljudje ne bi plačevali več kot sedaj, temveč bi obdavčili tiste lastnike, ki imajo prazna stanovanja, da samevajo kot parkirišča za kapital. Horvat je na koncu obljubil, da NSi ne bo dopustil tovrstnih posegov v slovenske domove. »Ne bomo dovolili, da bi Levica stegovala svoje socialistične lovke po slovenskih domovih.« Ob tem je Kordiš dobesedno zavijal z očmi.

