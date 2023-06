Posel, da te kap! Tako preprodajajo luksuzne hiše na slovenski obali

Karolina Jenko, žena Janka Jenka, podjetnik in nekdanjega generalnega sekretarja Državljanske liste, in Matej Rutar sta konec minulega leta prek podjetja Art3 za 2,859 milijona evrov odkupila štiri nedokončane hiše na Maliji nad Portorožem, poročajo Finance. Jenko, ki so ga uspeli priklicati, za zdaj poslov ne želi komentirati.

Predmet milijonskega posla so štiri večstanovanjske hiše. Gradnja se je začela leta 2010, prvotni investitor Proloco Jezersko je projekt štirih hiš poimenoval Biseri nad Portorožem. Proloco Jezersko je končalo v stečaju, hiše pa na dražbi in bile leta 2019 prodane za 848 tisoč evrov. Odkupilo jih je podjetje Enerteh Plus, ki je v lasti Marleya Mačka, Maček pa je hiše ženi Janka Jenka in Rutarju štiri leta kasneje prodal za štirikratnik cene. Jenko pojasnjuje, da so jih kupili po višji ceni zato, ker naj bi bile zdaj končane.

Finance še pišejo o tem, da so bile hiše prvotno mišljene kot večstanovanjske. V vsaki naj bi bilo 12 stanovanj, a ker investitor ni gradil v skladu z gradbenim dovoljenjem, je gradbeni inšpektor gradnjo prepovedal in zahteval odpravo napak. Napake so bile odpravljene, a se je znova zataknilo, saj je pred pridobitvijo novega gradbenega dovoljenja prišlo do sprememb v urbanizmu in večstanovanjskih hiš na izolskem podeželju ni bilo mogoče več graditi. Investitor se je takrat moral zavezati, da bo v vsaki hiši le eno stanovanje.

Finance ob tem še razkrivajo tudi, kako so Jenko, Rutar in Maček poslovno med seboj povezani. Rutar, ki je 90-odstotni lastnik družbe Art3, je tudi solastnik podjetja Doro, druga solastnika pa sta Maček in Jenko. Rutar naj bi bil v preteklosti tudi lastnik Majberta. Nekdanji lastnik podjetja Majbert Pharm je tudi Maček. Podjetje je brez kupnine prodal Alanu Amadeju Eferlu in Klemnu Nicolettiju. Gre za točno to podjetje, ki je med epidemijo covida-19 na hitro obogatelo z dobavo hitrih testov. Čeprav Jenka na začetku farmacevtski posli naj ne bi zanimali, pa se je lansko leto zgodil preobrat in je večinska lastnica podjetja postala hčerka Janka Jenka, Anja.