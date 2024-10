Porušili vinsko klet in postavili kapelico (FOTO)

V Veliki Varnici v čudovitih Halozah so blagoslovili križev pot okrog kapelice, posvečene Mariji, Kraljici Haloz, in spominsko ploščo ob 800. obletnici vtisnjenja ran sv. Frančišku na gori La Verna v Italiji. Na Vaharovem bregu, ki so ga obsijali topli jesenski žarki, se je zbrala velika množica vernikov, prijateljev, sorodnikov in domačinov, kapelica, ki pozdravlja popotnika in vernika, jim namreč veliko pomeni.

Zbrane so nagovorili gostitelj Friderik Bračič, nekdanji župan občine Videm in častni občan, podjetnik, dobrotnik, ki je sodeloval v mnogo projektih, zdajšnji župan Vidma Brane Kolednik in nekdanji župan občine Bednja. Poklonili so se spominu na patra Tarzicija Kolenka, od katerega smo se pred kratkim za vedno poslovili. Ivan Gabrovec je prebral prekrasno pesem iz svoje knjige, ki je nastajala mnogo let na dializnem oddelku.

Za postavitev kapelice sta zaslužna zakonca Bračič.

Za pomoč borcu

Pomembni jubilej sta predstavila sestra, predsednica Frančiškovega svetnega reda nadškofije Maribor Dorica Emeršič, in brat, podpredsednik Narodnega sveta Jožef Kozel, ki je tudi zapel in zaigral na ukulele. Mašo je provincial slovenske minoritske province pater Milan Kos ob somaševanju patra Benjamina Mlakarja, Janeza Ferleža in brata Franca Cvetličiča.

Provincial je nato blagoslovil križev pot, spominsko ploščo in vse prisotne. Mašo je spremljal Združeni mešani cerkveni zbor Sv. Vida in Sv. Andraža pod vodstvom Srečka Zavca. Nastopili so ljudski godci KUD France Forstnerič Videm in Janez Ferlež, Marica Repinc je predstavila križev pot, Zdenka Golub pa je povezovala program.

Velika Varnica je rojstna vas Friderika Bračiča, ki je odraščal v družini z devetimi otroki. Žena Julijana prihaja iz Sovič. Želja ju je opogumila za postavitev kapelice, danes sta srečna, da sorodnikom, prijateljem in vsem domačinom veliko pomeni.

Na Vaharovem bregu so se zbrali verniki in domačini.

Ob kapelici je tudi križev pot.

Na pobudo Tarzicija Kolenka in ostalih duhovnikov sta jo leta 2022 postavila na zemljišču, kjer je nekoč stala vinska klet družine Bračič in so jo porušili zaradi dotrajanosti. Stoji na vrhu hribčka v osrčju Haloz, kjer je dela na pretek, a premalo rok, ki bi ga še zmogle.

Tudi Dorica Emeršič jih je nagovorila, Jožef Kozel pa je zapel in zaigral na ukulele.

Nabirko z dogodka so namenili za pomoč Robertu Butolenu iz občine Videm, borcu, ki se je avgusta letos hudo poškodoval v prometni nesreči. Na koncu sta se gostitelja Friderik in Julijana zahvalila duhovnikom, bratom in sestram Frančiškovih bratov in sester, domači družini, vsem, ki so pomagali pri delu, idejni zasnovi, pogostitvi in organizaciji, ter nastopajočim in fotografom, ki so ovekovečili te posebne trenutke.