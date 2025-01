Poroka pred 65 leti prav na rojstni dan (FOTO)

Za priljubljeno Marico Lončarič iz Lokavcev pri Negovi je 23. januar gotovo najbolj srečen datum v življenju. Prav na ta dan se je pred 85 leti rodila, pred 65 pa tudi poročila. Dvojno praznovanje je tako več kot upravičeno, pri tem se ji je seveda ponosno pridružil mož Slavko.

V domači hiši, kjer je dolga leta imelo sedež tudi znano podjetje Montaža Lončarič, sta ves dan prejemala darila in čestitke, zakonsko prelomnico pa sta proslavila tudi v družbi prijateljev in svojcev.

Zakonca kakovostno in ustvarjalno preživljata prosti čas.

Velika opora

Lončaričeva sta kot uspešna podjetnika vsepovsod stkala veliko dragocenih prijateljskih in poslovnih vezi. Prostori Montaže Lončarič so zrasli na Halužjakovi domačiji, ki sta si jo zakonca kupila pred davnimi leti, da bi si uredila dom. Življenje Marice in Slavka je bilo vseskozi pestro. Marija oziroma Marica, dekliško Ploj, se je rodila 23. januarja 1940 v Obratu pri Benediktu. Po osnovni šoli se je izobraževala na kmetijski šoli in se zaposlila kot administrativna delavka.

Po poroki 1960. se je posvetila administrativnim in knjigovodskim delom v podjetju, ob tem pa je skrbela za gospodinjstvo in vzgojo Tatjane in Irene ter Srečka. V hišo je sprejela tudi tri mesece staro Zdenko, ki ji je bila druga mama. Marico in Slavka zdaj razveseljujejo vnuki Mitja, Manuel, Matej in Rok ter Mitjeva hči, pravnukinja Ella.

Marica je bila možu vseskozi velika opora v poslovnem življenju, kar potrjuje, da za uspešnim moškim stoji uspešna ženska. V življenju ji veliko pomeni tudi delo na vrtu in v vinogradu. Njun dom krasijo zelenjava in rože, z možem pa najde zadovoljstvo tudi pri obdelavi vinograda in brajd ob stari hiši. Veseli se obiskov otrok z njihovimi družinami, ki jima vedno stojijo ob strani, ko potrebujeta pomoč.

Še vedno dejavna

Slavko se je rodil 11. maja 1937 v Negovi. Že kot otrok je izgubil mater, ki jo je zamenjala, kot je sam dejal, dobra mačeha Marija, s katero se je pozneje poročil njegov oče Alojz. Osnovno šolo je obiskoval v Negovi. Kakor številni podeželski otroci se je tudi Slavko hitro osamosvojil.

Prvo zaposlitev je našel v tedanji Zadrugi, nato pa v podjetju Klemos v Lenartu. Ob delu se je izpopolnjeval in se podal med obrtnike. V najboljših časih je zaposloval tudi več kot 60 delavcev, mnogi so se pri njem izučili krovsko-kleparskega poklica. Z upokojitvijo je podjetje in vodenje predal hčerki Tatjani in njenemu možu Miranu Lapiju. Sam je v podjetju obdržal 30 odstotkov lastništva, v njem je prokurist.

1960. sta krenila na skupno pot.

Slavko je še vedno dejaven v KS Negova in Občini Gornja Radgona. Dejaven je tudi v PGD Negova, kjer je bil v več mandatih predsednik. Njegova zasluga je, da imajo gasilci nov sodoben in prostoren gasilski dom ter potrebno opremo, že 49 let pa je gasilka tudi Marija. Slavko je v KS Negova podpiral razvoj infrastrukture in drugih področij.

Kot ljubitelj narave se je posvetil tudi članstvu v Lovski družini Negova, kjer je bil med drugim 14 let starešina, pomembno je pomagal pri izgradnji lovskega doma v Črnem Hočju pri Negovi. Lončaričeva, naša dolgoletna naročnika, sta za svoje delo prejela številna priznanja in nagrade, Slavko je tudi častni občan Gornje Radgone. Vse uspehe in dosežke deli z ženo, s katero sta še danes dejavna v številnih društvih in lokalni skupnosti.