Ponoči bo ponekod še obilno snežilo, možen snegolom. Preverite, kje

Agencija RS za okolje sporoča, da se sneženje na jugu Slovenije umirja, prav tako se umirja burja na Primorskem, ki v sunkih dosega do 90 km/h.

Je pa zaradi novozapadlega snega velika nevarnost snežnih plazov v večjem delu naših gora nad nadmorsko višino okoli 1500 m velika, 4. stopnje, nižje znatna, 3. stopnje, nekoliko manjša nevarnost je tudi v zahodnih in južnih Julijcih. Večinoma zmerna nevarnost (2. stopnja) je na območju Idrijsko-Cerkljanskega, Škofjeloškega, Polhograjskega in Zasavskega hribovja. Tam so predvsem nevarna strma travnata pobočja.

V gorah so zlasti nevarna pobočja nad gozdno mejo, kjer veter prenaša sneg in gradi nove snežne nanose. Že pod majhno obremenitvijo lahko sprožite kložast snežni plaz, plazovi se na strmih pobočjih prožijo tudi spontano. V stari snežni odeji, ki je sedaj skrita pod debelo snežno odejo novega snega, so zlasti na osojnih pobočjih prisotne šibke plasti, ki lahko na posameznih mestih ob dodatni obremenitvi tudi popustijo. To se lahko zgodi predvsem tam, kjer novega snega zaradi vpliva vetra manj. Pod nadmorsko višino okoli 1500 m so nevarna predvsem strma travnata pobočja. Snežne in plazovne razmere so zelo zahtevne.

Na Koroškem in Zgornjem Savinjskem še obilno sneženje in možen snegolom

Ponoči bo predvsem na Koroškem, na Zgornjem Savinjskem in na širšem območju Pohorja in Kozjaka obilneje snežilo, možen bo snegolom. Do jutra lahko zapade od 10 do 25 cm snega.

Zvečer bodo v večjem delu Slovenije še padavine, ki bodo ponoči od juga slabele in v južni polovici države prehodno ponehale. Po nižinah bo deloma deževalo, deloma snežilo, se glasi vremenska napoved Arsa. Še naprej bo slabela tudi burja na Primorskem, ki bo zjutraj šibka. Jutranje temperature bodo od -1 do 4, ob morju okoli 6 °C.

V torek bo na Primorskem sprva delno jasno, popoldne se bo pooblačilo. Pihala bo šibka burja. Drugod bo oblačno, padavine se bodo od severovzhoda znova razširile nad večji del Slovenije. Po nižinah bo povečini deževalo, nad nadmorsko višino okoli 500 m pa snežilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Goriškem in ob morju do 10 °C.

Za torek je napovedano toliko novozapadlega snega:

severovzhod države: od 5 do 25 centimetrov snega v 24 urah

severozahod: od 20 do 40 cm v 24 urah

jugovzhodna Slovenija: od 5 do 25 centimetrov snega v 24 urah

Kako je danes burja povzeočala težave na Goriškem, preberite v pripevku Takole je burja po pločniku premikala nemočno gospo, oglejte si posnetek (VIDEO). Veter pa je podrl tudi streho novomeškega velodroma.

Največ snega je minulo noč padlo na Notranjskem in Kočevskem. Bralci ste nam poročali o vaših težavah na cestah. Več o tem preberite tukaj.