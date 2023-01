Takole je burja po pločniku premikala nemočno gospo, oglejte si posnetek (VIDEO)

Zaradi burje je Dars zaprl del avtoceste med Koprom in Ljubljano, a posnetki z družbenih omrežij so še dodatno pokazali, kakšna je lahko moč vetra v primerjavi s človekom. Na facebooku je zakrožil posnetek, na katerem je mogoče videti starejšo gospo, ki jo je skoraj odpihnilo. Močan veter je nemočno gospo premikal po pločniku in le s težavo se je obdržala, da je ne bi veter odpihnil na cesto.

Poglejte si videoposnetek:

Vremenoslovci so za danes napovedali kaotične razmere, najmočnejši sunki burje pa so ponekod na Primorskem dosegli tudi do 120 kilometrov na uro. Največja izmerjena hitrost burje je bila do zdaj 121 kilometrov na uro, izmerjena na merilni postaji Žapuže pri Ajdovščini.

»Izdali smo rdečo stopnjo ogroženosti za Primorsko, predvsem za Vipavsko dolino, kjer je burja močnejša. Pričakujemo, da bo močna burja s sunki tudi nad 140 kilometrov na uro pihala še danes dopoldne, popoldne pa bo počasi slabela in bo težav manj,« je za MMC povedal vremenoslovec Blaž Šter z Arsa.

Največ snega je to noč padlo na Notranjskem in Kočevskem. Na Blokah je po podatkih Arsa v zadnjih 12 urah padlo 32 cm, v Velikih Laščah 26 cm in na Kočevskem 23 cm.

Po podatkih Elektra Ljubljana je zaradi vremena brez elektrike 2527 uporabnikov na območju Dolenjske, Elektro Primorska pa poroča o približno 900 takšnih primerih. Večinoma gre za posledice podrtih dreves na daljnovodih in potrganih žic zaradi vetra.

