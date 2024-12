Ponekod do skoraj 5000 evrov božičnice: kje bodo dobili največ?

Vstopili smo v zadnji mesec v letu in mnogi zaposleni se že nestrpno sprašujejo, ali jih bodo delodajalci nagradili za požrtvovalno in predano delo, ki je pripomoglo tudi k uspešnosti podjetja. Mnogo podjetij se sicer še ni odločilo, ali bodo izplačali nagrade za delovno uspešnost, glede na trend zadnjih let, ko je nagrade izplačalo vsako leto nekaj podjetij več, pa gre pričakovati, da bo tudi letos tako.

Lani je božičnice, trinajste plače, letne nagrade … izplačalo 16.652 delodajalcev, kar je desetina več kot leto prej, iz leta v leto pa se je višala tudi višina izplačane nagrade, lani je znašala v povprečju 1352 evrov bruto.

Najvišje v farmaciji

Kot pišejo Finance, bodo tudi letos najvišje božičnice prejeli zaposleni v farmaciji, kjer imajo tudi plače med najvišjimi. Enako velja za IT podjetja, v podjetju Datalab bodo denimo zaposleni dobili povprečno 4900 evrov nagrade. Večina IT podjetij sicer o načrtih, ki jih imajo z božičnicami, ne želi govoriti.

Nagrad se bodo sicer razveselili tudi zaposleni v industriji in trgovini, kako bo s tistimi, ki si kruh služijo v energetiki in logistiki, pa še ni znano. V energetiki večinoma še razmišljajo, ali bodo božičnice sploh izplačali, enako velja za banke in zavarovalnice.

Pod določenimi pogoji neobdavčena

Med tistimi, ki so se že odločili za izplačila in tudi določili višino izplačane nagrade, bo najnižja znašala 400 evrov bruto, lahko pa seveda delodajalci zaposlene nagradijo tudi drugače, lahko je to z boni, darilnimi karticami, delnicami …

Omeniti velja še, da izplačilo dela plače za poslovno uspešnost ne bo obdavčeno, če bo izplačano največ dvakrat v koledarskem letu do višine sto odstotkov povprečne slovenske mesečne bruto plače. Ta je septembra znašala 2343,07 evra bruto. Se pa od zneska plačajo prispevki za socialno varstvo.

Delavec, ki mu bo delodajalec denimo odmeril 2300 evrov nagrade za uspešnost, bo na svoj račun torej prejel 1792 evrov, od 500 evrov božičnice pa bo po ostalo 389,50 evra.