Pripravite se na tople dni: pomlad je pred vrati, a obeti so skrb vzbujajoči

Čeprav smo že nekaj tednov v meteorološki pomladi, o njej nekako ni veliko sledu. Še vedno namreč vztraja suho in hladno vreme, ki na okolju že pušča posledice. A težko pričakovanega dežja še ni na vidiku, pravijo v Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso), niti ob prehodu v koledarsko pomad.

Kot je vremenoslovec Blaž Šter opisal v podkastu, ki ga je objavil Arso, so večji del zime nad našimi kraji vztrajali severni tokovi, anticklon ali območje visoke zračnega tlaka je vztrajal nad zahodno in srednjo Evropo, ciklon pa severneje in vzhodneje. »Zrak se je prek Alp še dodatno sušil, prehodi front so bili skopi s padavinami, zato smo v stanju suše,« je povedal.

V marcu se je še ohladilo. »Anticiklon se je pomaknil nad severno Evropo, prišli smo pod vpliv severozahodnih vetrov, ki pa so bistveno hladnejši. Sicer se že dogaja otoplitev, a bo ta le prehodna. Zrak je izredno suh, tako suhe zračne mase nismo imeli že od konca lanskega januarja. V marcu sonce pridobiva moč, dnevi se daljšajo, tla se zaradi tega dodatno sušijo. Vegetacija se le komaj prebuja, ni izhlapevanja iz rastlin. Vse to prispeva, da marec imenujemo sušec, letos še posebej,« je povedal.

Izsušena Sava v Šobcu. FOTO: bralka Zala

Še bomo imeli suho vreme

O obetih pa je meteorolog Andrej Velkavrh povedal naslednje: »Od 26. februarja imamo suho vreme, pa že pred tem ni bilo kaj dosti padavin. Pogosto je bilo tudi vetrovno, zelo sončno in brez pretiravanja lahko govorimo o suši. Ni se izsušila le vrhnja plast tal, tudi podzemne vode so precej nizke. Za pomad, ko rastline potrebujejo več vode, so to slabi obeti, kajti tudi v prihodnje prav nič ne kaže, da bi bili deležni padavin. Vsaj deset dni, morda celo dlje, bo precej zanesljivo še vztrajalo suho vreme. Nad nami bodo prevladovali vetrovi vzhodnih smeri.«

Do nedelje bo k nam še dotekal nekoliko hladnejši in vse bolj suh zrak. Danes bo na Primorskem po večini sončno, pihala bo zmerna burja. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, čez dan bo pihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

V soboto bo na Primorskem pretežno jasno, burja bo čez dan nekoliko oslabela. Drugod bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, pihal bo vzhodni veter. Jutranje temperature bodo od –4 do 2, ob morju in na Goriškem okoli 4, najvišje dnevne okoli 10, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno. Še bo pihal veter vzhodnih smeri.

Nad Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka, Slovenija je na njegovem južnem obrobju. Od severovzhoda priteka k nam nekoliko hladnejši in občasno bolj vlažen zrak.

Arso tudi opozarja, da je v večjem delu Slovenije velika požarna ogroženost v naravnem okolju.