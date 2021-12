Pomemben v boju s covidom, a na recept ga dobite le še izjemoma

Odkar se borimo z epidemijo covida-19, zdravstvena stroka kot preventivo močno priporoča jemanje vitamina D. Slovenski pediatri ga zaradi splošnega pomanjkanja v populaciji priporočajo vsem do 18. leta. Vendar pa vitamina D niti za majhne otroke ni več mogoče dobiti na recept, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je namreč omejil predpisovanje vitamina D za zdrave ljudi.

»Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je zaradi splošnega pomanjkanja D vitamina v populaciji naših otrok in pomembnosti tega vitamina za normalno rast in razvoj otrok, priporočil nadomeščanje tega vitamina vsem otrokom do 18 leta, še posebej pa otrokom z različnimi kroničnimi boleznimi, debelestjo ali temnejšo poltjo. Zimsko obdobje je kritično zaradi pomanjkanja sončne svetlobe, pod vplivom katere v koži nastaja D vitamin, poleti pa tvorbo tega vitamina zavira uporaba sončnih krem. Ker samo s prehrano tega vitamina ne dobimo v zadostni količini je pomembno nadomeščanje s preparati, ki so preverjeni in kvalitetni. Pri nas je možno predpisovanje tega vitamina, v obliki kapljic (Oleovit ali Plivit D3) samo na recept. Zagotovo je naloga zavarovalnice, da upošteva stroko in sledi smernicam,« je o pomembnosti vitamina D zapisal pediater Denis Baš, predsednik Sekcije primarnih pediatrov.

Razširili seznam na starostnike

Na ZZZS ob tem poudarjajo, da so 8. aprila letos sicer razširili seznam oseb, ki jim lahko osebni zdravnik predpiše vitamin D na recept v breme zdravstvenega zavarovanja. Odslej lahko zdravnik recept za nadomeščanje vitamina D predpiše tudi osebam, ki zaradi zdravstvenih razlogov pretežno bivajo v zaprtih prostorih in so visoko ogroženi za hudo pomanjkanje vitamina D.

»Komisija za zdravila je ugotovila, da v Sloveniji obstaja problem pomanjkanja vitamina D med starostniki in kroničnimi bolniki. Gre za ranljivi skupini, kjer je v primeru respiratorne okužbe potek bolezni običajno težji, prognoza pa slabša v primerjavi z aktivno populacijo. Razširitev omejitev predpisovanja tako tema ranljivima skupinama prebivalcev omogoča učinkovito in varno preventivo pred pomanjkanjem vitamina D in s tem zmanjšuje incidenco respiratornih okužb ter izboljša prognozo v primeru nastopa bolezni,« so zapisali pri ZZZS. Komisija za zdravila je še ocenila, da je glede na slovenske epidemiološke podatke o pomanjkanju vitamina D najpomembneje omogočiti holekalciferol v breme javnih sredstev populaciji, ki zaradi zdravstvenih razlogov pretežno biva v zaprtih prostorih. To so zlasti osebe, ki so omejeno pokretne ali nepokretne.

Do prvega leta starosti

Še vedno ga lahko na recept dobijo otroci do prvega leta starosti za preprečevanje in zdravljenje osteopenije in rahitisa, do 18. leta starosti pa pripadam le tistim z dejavniki tveganja. To so na primer otroci s kroničnimi boleznimi, ki so redno obravnavani pri subspecialistih, otroci, ki so predebeli in otroci s temno poltjo.

Iz zdravstvenega zavarovanja lahko vitamin D dobijo tudi bolniki z osteopeniji in osteoporozo, pri zdravljenju kroničnih ledvičnih bolezni, ledvične osteodistrofije, hipoparatiroidizme in hipofosfatemičnega rahitisa; z malabsorbcijo in drugimi motnjami, ki povzročajo pomanjkanje vitamina D; pri dolgotrajnem zdravljenju s sistemskimi glukokortikoidi ter za nadomeščanje vitamina D pri zdravljenju kostnih zasevkov.

»Omejitev predpisovanja teh zdravil izhaja iz stališča, da mora biti nadomeščanje vitamina D v breme zdravstvenega zavarovanja zagotovljeno le za bolnike ali za zelo ogroženo prebivalstvo, ne pa za zdravo prebivalstvo; zdrave osebe si ga lahko kupijo same v lekarni,« so tudi sporočili z ZZZS.

Cepljenje edina prava zaščita proti covidu

Baš še pravi, da pediatri svojim pacientom priporočajo jemanje D vitamina v jesensko-zimsekm času, poleti pa svetujejo, »da je koža, preden jo namažemo z zaščitnimi kremami (odvisno od tipa kože), 10-20 minut brez zaščite, da se stvori dovolj D vitamina«. »V primeru,da gre za kronične bolnike, pa je potrebno nadomeščanje D vitamina skozi celo leto ter v posameznih primerih predpisovanje aktivne oblike d vitamina (drugi preparati),« je povedal in dodal še: »Kar se tiče preprečevanje okužb s covid-19, pa je edina pametna zaščita cepljenje.«

​