Policista Miran in Robert sta ji rešila življenje

Minuli teden sta policista Policijske postaje Ljutomer Miran Gašparić in Robert Marin v jutranjem času opravljala nadzor gostinskega lokala v Ljutomeru. Med razgovorom z najemnico lokala sta policista opazila starejšo gospo, ki ji je postalo slabo in je bila neodzivna.

Policista sta pristopila do osebe in opazila, da se je dušila. Nudila sta ji prvo pomoč, jo položila na tla v bočni položaj in ji sprostila dihalne poti. O vsem sta obveščala tudi Operativno komunikacijski center, ki je na kraj napotil delavce NMP Ljutomer.

Hitra odzivnost policistov

Do prihoda reševalcev sta ji kontrolirala življenjske funkcije, nakar je bila odpeljana na zdravljenje v bolnišnico.

Danes sta se policista odzvala na povabilo občanke, ki se jima je zahvalila za pomoč.

»Ponosni smo na naša policista, ki sta s hitro odzivnostjo rešila življenje občanki,« so sporočili iz PU Murska Sobota.