Policist se je upokojil, svojo službeno psičko je moral oddati

Zvonko Galun je bil pred upokojitvijo vodnik službenega psa. Dona, 9 - letna psička, pasme Weimaranec, mu je bila dodeljena pred petimi leti. V tem času petih let se je Dona na policista Galuna zelo navezala (značilnost Weimaranecev), prav tako on nanjo, sprejela je in vzljubila njegove družinske člane in v dobrobiti živela tako v službi kot doma pri policistu Galunu, kjer je bila tudi nastanjena.

Dona izkuša iste psihične in čustvene bolečine kot ljudje. FOTO: Osebni arhiv

30. aprila 2022 pa je želel Zvonko Galun psičko, ki je stara že 9 let, posvojiti. A zaradi novega Pravilnika o službenih živalih v Policiji (v nadaljevanju Pravilnik) so mu posvojitev brezpogojno zavrnili z argumentacijo 71. člena Pravilnika, kjer je zapisano: »možen je brezplačni prenos živali na njenega vodnika le v primeru, da je bila z njim 7 let«. Pri tem je iz neznanih razlogov v Pravilniku izpuščena starost psa, torej, pri kateri starosti ga je mogoče prenesti na skrbnika oziroma vodnika. Po sedanjem Pravilniku, ki je spisan v moderni razviti družbi, psička stara 9 let (v človeških letih od med 60 in 63 letom) ne more s svojim vodnikom v pokoj, temveč bo prodana na licitaciji. Povprečna starost te pasme pa je samo med 10 in 12 leti.

Psička bo izločena iz uporabe in prodana na licitaciji, Zvonko Galun je več ne more niti odkupiti, kajti z dnem upokojitve, 10.6.2022, ni več njen vodnik. Psička je sedaj, namesto da bi bila doma s svojim človekom, zaprta v pesjaku ob drugih delovnih policijskih psih, kar jo vznemirja in ji povzroča trpljenje. Upoštevajoč njeno starost in pasemsko značilnost se bo težko navezala na novega lastnika, prav tako bo zanjo, kot za živo čuteče bitje, to predstavljalo trpljenje. Naj v zadnjih letih življenja doživi trpljenje in travme, kako bo to vplivalo na njeno zdravje, prej pa je odlično služila kot delovni pes? Najbrž slovenska policija ni tako finančno podhranjena, da bi s prodajo živega čutečega bitja, ki je služilo celo svoje kratko življenje, gmotno pridobila, se sprašujejo na Društvu za dobrobit živali AniMa.

Odgovor ministrstva

Na Ministrstvu za notranje zadeve odgovarjajo, da pravilnik o službenih živalih v Policiji že omogoča policistu vodniku, da ob upokojitvi obdrži službenega psa. S posodobitvijo in prilagoditvami pravilnika pa bodo vanj vključili tudi zakonsko opredelitev, da so živali čuteča živa bitja, in v največji možni meri omogočili nadaljevanje skupne poti upokojenega policista vodnika in službenega psa.

»Policist vodnik je pred upokojitvijo podal vlogo za neodplačen prenos v njegovo last dveh službenih psičk policije, starih 12 in 9 let, ki ju je imel v uporabi kot policist vodnik službenega psa. Za službeno psičko Piko, staro 12 let, je bil pristojni službi ministrstva že podan predlog za sklenitev neposredne pogodbe o neodplačnem prenosu v njegovo last in posest. Devetletna službena psička Dona predhodno ni bila izločena iz uporabe, da bi jo bilo mogoče neodplačno prenesti v last vodniku. V ministrstvu razumemo tesno vez, ki se splete med vodnikom in službenim psom, zato smo vodnika takoj poklicali in mu zagotovili, da bomo skupaj s strokovnimi službami poiskali ustrezno rešitev. Tako smo mlajšo službeno psičko Dono nemudoma (21. junija 2022) veterinarsko pregledali in na podlagi rezultatov tega pregleda je bila sprejeta odločitev, da jo iz starostnih in zdravstvenih razlogov izločimo iz uporabe. To pomeni, da bo vodnik lahko obdržal tudi to psičko in bosta zopet skupaj,« odgovarjajo na Ministrstvu.

In nadaljujejo, da poleg tega Direktorat za policijo in druge varnostne naloge skupaj s pristojno službo Policije že pripravlja spremembo pravilnika, ki bo v podobnih primerih omogočal odločitev v korist živali, posodobili pa ga bomo tudi v skladu z veljavno zakonodajo, ki živali opredeljuje kot čuteča bitja. »Včeraj smo v Kabinet ministrice prejeli tudi poziv Društva za dobrobit živali AniMa, ki mu bomo pojasnili rešitev konkretnega primera in da že pripravljamo spremembe pravilnika. Te bodo omogočile nadaljevanje skupne poti upokojenega policista vodnika in službenega psa, kar bo veljalo za vse podobne primere,« so zagotovili na Ministrstvu.

Izjemno močan stres

Pravo in s tem tudi pravice in dolžnosti nalagamo in podeljujemo ljudje sami, živali nimajo nič s tem. Človeško ravnanje je tisto, ki oblikuje vsebino pravnih norm in torej tudi dolžnosti in pravice. Država in njene institucije bi morale že zdavnaj poskrbeti, da se z živalmi ravna na human način – da se jih ne izkorišča za določene interese in da so njihovi življenjski pogoji v skladu z njihovimi potrebami. Dobrobit živali je odgovornost vsakega posameznika, pa tudi odgovornost celotne družbe, slovenska policija pa bi morala z zgledom podati primere najboljše prakse, povejo na Društvu za dobrobit živali AniMa.

Dona je pasme Weimaranec, ki je poleg tega, da je vsestranski lovski pes, tudi zelo navezan na skrbnika in družino, neustrašen, do svojcev pa zelo vdan. Skrbnika, če le more, spremlja kot senca, od tu tudi ime - sivi duh. Je pasma, ki se najbolj naveže na vodnika oziroma skrbnika. 9 let stare psičke nikakor ne bi smeli ob odhodu vodnika prodati na dražbi, temveč bi morala s svojim skrbnikom v zaslužen pokoj. 9 let stara psička se smatra že za ostarelo in bi ji razhod z vodnikom povzročil izjemno močan stres in le ugibamo lahko, kako bi se na to odzvala – lahko tudi z agresijo.

Edino prav, ne glede na Pravilnik, ki se spreminja in prilagaja pa bi bilo, da bi psičko oddali gospodu Galunu (podarili ali prodali za simbolično ceno), kar na društvu utemeljujejo iz več razlogov:

Službeni policijski pes se močno naveže na svojega vodnika, zato bi bil, še zlasti za tako staro psičko, velik psihični šok, ki bi imel posledice tudi na zdravje, če bi morala psička v drugo okolje oziroma k drugemu skrbniku.

Po pasemskih lastnostih so Weimeranci psi, ki se navežejo na enega človeka in ne slovijo po prilagodljivosti in tudi zato menjava skrbnika ne bi bila primerna.

Pričakovana življenjska doba Weimerancev je od 12 do 13 let, zato devetletna psička te pasme nima kakšne večje tržne vrednosti.

Psi izkušajo iste psihične in čustvene bolečine kot ljudje. Psi so po naravi družabna bitja, ki se razvijajo v interakciji z ljudmi in drugimi živalmi. Pes sprejme človeško družino kot svoje krdelo. Prisilna ločitev od krdela je psihično mučenje, saj pes razume ločitev kot stalno izključitev in kaznovanje – Dona pa to zaradi črk na papirju doživlja že skoraj 2 meseca.

Slovenija od leta 2020 s 15. členom Stvarnopravnega zakonika (Ur.l. RS, št. 95/2004 in 91/13 ) priznava živalim status čutečega bitja.

»Naj ob tem izrazimo tudi negativno mnenje o licitacijskem načinu prodaje službenih psov. Pes namreč sodi med visoko razvita živa bitja, ki so med drugim biološko, sociološko, psihološko, anatomsko in fiziološko zelo podobna nam, ljudem. Poleg tega pes ni stvar, ni predmet, ampak je subjekt, kar je ne nazadnje posredno zapisano tudi v Zakonu o zaščiti živali, zato je takšen način prodaje za policijo neuporabnih psov povsem neprimeren. Nujno bi morali najti drugačen, bolj sprejemljiv in primeren način oddajanja takšnih psov,« so še dodali na društvu.

Kaj pravi zakon?

Evropska unija je leta 2009 v svoji temeljni listini, Lizbonski pogodbi, zapisala, da so živali čuteča bitja, zato morajo države članice pri dejavnostih, ki vključujejo delo z živalmi, upoštevati to načelo, saj je ena poglavitnih vrednot članic Evropske unije tudi blaginja živali. Zakonodaja v Sloveniji priznava živali kot bitja, ki lahko čutijo užitek, bolečino, veselje ali trpljenje. Če se zavrne posvojitev Done s strani njenega petletnega skrbnika in vodnika, pomeni, da bo slovenska policija še naprej obravnavala delovne pse kot enakovredne predmetom ali vrečam krompirja. Vedenjski, nevrološki in fiziološki dokazi podpirajo stališče, da so psi čuteča bitja z zavestnimi izkušnjami.

Sodobna družba torej sprejema psa kot čuteče bitja. Človekova moralna dolžnost je, da zanj skrbi na način, ki mu ne povzroča nepotrebnega trpljenja in mu omogoča, kar sodobna stroka dobrobiti živali imenuje »življenje, ki ga je vredno živeti«.