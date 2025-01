Policija o razpisu za helikopterja: »Namenjena bosta zgolj reševanju življenj«

Policija zagotavlja, da bosta helikopterja, za katera je objavljen javni razpis, namenjena le izvajanju helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP). »Ta dva helikopterja ne bosta uporabljena za izvajanje policijskih nalog, za izvajanje policijskih nalog ima letalska policijska enota helikopterjev dovolj,« je danes poudaril vodja enote Dejan Kink.

Kink se je v izjavi za medije odzval na številne očitke, ki so se pojavili ob razpisu za nakup helikopterjev. Pojasnil je, da je 49,9 milijona evrov znesek celotnega projekta HNMP, in ne znesek javnega naročila.

»Poleg nabave dveh namenskih helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči projekt vsebuje zaposlitev 28 oseb, usposabljanja, šolanja, vzdrževanje helikopterjev, gradnjo nove baze v Mariboru, adaptacijo naše letalske baze na Brniku in še kaj sem verjetno pozabil,« je povedal.

Tehnične zmogljivosti za vse vremenske razmere

Kabina helikopterjev bo imela vso predpisano opremo. To so nosila, pritrdilna mesta za varno vpetje prenosne opreme, stacionarni kisikov sistem, vitel za dvig in spust dveh oseb, prostor za pacienta z vsaj eno zaščitno vtičnico z 12 volti.

Opremljen bo za izvajanje vseh operacij po pravilih instrumentalnega letenja in za izvajanje nočnih operacij po pravilih vizualnega letenja ter z ustrezno povezavo, da bosta lahko povezana z dispečerskim centrom, je dejal.

Zahteva po osmih sedežih v helikopterju je po njegovih besedah namenjena za primer reševanja več oseb, ki niso poškodovane. Tak primer so imeli denimo med poplavami avgusta 2023. »V takih trenutkih je pomembno, da lahko v čim krajšem času rešimo čim več oseb,« je dejal.

Nekateri so med očitki izpostavili tudi barvo helikopterjev. Kink je poudaril, da v EU in Sloveniji ni predpisa, ki bi predpisoval barvo helikopterjev, določa pa jo predpis policije. »Verjamemo pa, da je barva zadnja, ki je pomembna pri helikopterju, in da je osebam, ki bodo potrebne ali so potrebne naše pomoči, že danes čisto vseeno, ali prileti helikopter zelene barve ali prileti helikopter belo-modre barve, kot je naš policijski,« je dodal.

Odziv na očitke o dobavnih rokih in sumih prirejenosti

Odzval se je tudi na očitek glede dobavnih rokov in zagotovil, da so pred objavo razpisa preverili trg pri obeh evropskih proizvajalcih helikopterjev in ugotovili, da je dobavni rok izvedljiv v času, kot so ga nato zapisali v naročilo. Dodal je, da so prejeli kar precej vprašanj proizvajalcev, prošnje za podaljšanje dobavnega roka pa ne.

Kink je spomnil, da izvajanje HNMP za letalsko policijsko enoto ni novost, saj so jo izvajali redno do leta 2018, kar pomeni tako helikoptersko nujno pomoč, prevoz inkubatorjev kot tudi sekundarne prevoze. Po tem je izvajanje prevzela slovenska vojska, vlada pa je junija lani za izvajanje HNMP ponovno določila policijo.

Razpis za nakup dveh helikopterjev za HNMP je po prepričanju NSi namenjen zgolj dopolnitvi policijske flote. Sumijo, da so bili nekateri kriteriji v razpisu prirejeni za točno določenega ponudnika. Zaradi sumov negospodarnega nakupa pa zahtevajo sklic nujne seje komisije DZ za nadzor javnih financ.