Poletni večer z mladimi bobnarji

Letošnji tradicionalni Poletni večer v Kosmaticah je v bližino Avberja že sedmo leto privabil več kot sto obiskovalcev. Tudi letos sta ga vzorno organizirala pesnik, publicist in prevajalec Milan Šelj, po rodu z Vipavskega, ki desetletje in pol preživlja poletne mesece na Krasu, pol leta pa v Londonu, in njegov partner Peter Davey. Letos je bil večer posvečen mladim nadobudnim bobnarjem, ki so se že v dopoldanskih urah udeležili tolkalske delavnice za otroke. Na tej – vodil jo je akademski glasbenik in profesor tolkal Jaka Strajnar iz Škofje Loke, ki je sodeloval na poletnem večeru v Kosmaticah že lani – je sodelovalo 12 šolarjev iz Avberja in Ponikev.

Pisateljica in ilustratorka Tina Volarič je predstavila svojo slikanico Nonotov zid, ki jo je izdal Park Škocjanske jame v sodelovanju s sežansko Kosovelovo knjižnico in govori o varuhu suhih kraških zidov. Šelj je predstavil svojo štorijo Kosmatinček Fredi, sicer pa je na povabilo Literarnega društva Ilirska Bistrica pred kratkim organiziral literarno delavnico, ki sta se je udeležili tudi dramaturginja, scenaristka in vsestranska ustvarjalka Kaja Pregrat iz Logatca in Neta Vergan iz Trpčan pri Ilirski Bistrici, tudi članica Zgodbarnice kozinske Kosovelove knjižnice. Obe sta predstavili svojo verzijo nadaljevanja štorije o Kosmatinčku Frediju in poželi bučen aplavz.

Tolkalsko delavnico je vodil Jaka Strajnar.

Šelj, ki je pred dvema letoma izdal otroško pesniško zbirko Kosmatice, ilustrirala pa jo je Marta Bartolj, dodaja: »Poletni večer v Kosmaticah je namenjen mladim vseh starosti. Predvsem sem želel, da bi združili šoloobvezne otroke iz naše krajevne skupnosti, ki obiskujejo kar tri osnovne šole, v Štanjelu, Dutovljah in Sežani. Zato smo delavnico izpeljali tako, da so se družili in spoznavali med seboj. To je tudi uspelo.«

Pesniško in glasbeno obarvan večer so zaključili z druženjem ob kulinaričnih dobrotah, ki so jih pripravili na Turistični kmetiji Francinovi v Avberju, in dobri kraški kapljici, ki jo je prispevala vinska klet Orel.