Pol stoletja duhovniške službe šentjernejskega župnika Antona Trpina

29. junija letos bo minilo natanko 50 let, odkar je šentjernejski župnik Anton Trpin v ljubljanski stolni cerkvi bral svojo prvo mašo in bil posvečen v duhovnika. Rodil se je 4. junija 1942 v Rovtah nad Logatcem sredi vojne vihre, ki ga je zaznamovala za vse življenje. Sedem tednov pred njegovim rojstvom so namreč italijanski okupatorji kot talca ubili njegovega očeta skupaj z devetimi sovaščani iz Rovt. Tonček je tako odraščal na 32 hektarjev veliki hribovski kmetiji brez očeta in gospodarja. Kmetijo je vodila mama z dedkom in babico. Poleg Tončka sta ostala brez očeta še štiriletni brat in dveletna sestra.

Po gimnaziji na semenišče

Po končani osemletni osnovni šoli v Rovtah je bil prisiljen delati doma na kmetiji. Po kakšnih petih letih pa je odšel na služenje vojaškega roka. Najprej v Pančevo in potem v Maribor, kjer je služil v saniteti. Po končanem vojaškem roku, star 21 let, se je odločil za nadaljnje šolanje na vipavski gimnaziji. »Lahko si mislite, kako sem se počutil kot 21-letni fant v družbi s štirinajst- ali petnajstletnimi sošolci,« se spominja danes 81-letni Anton. »Toda trdno sem bil odločen, da končam gimnazijo in nadaljujem študij na semenišču, kar se je leta 1967 tudi zgodilo. Študij sem uspešno končal in 8. junija 1973 sem že bral svojo prvo mašo v Rovtah. 29. junija tega istega meseca sem bil v ljubljanski stolnici 'uradno' posvečen v duhovnika.«

Bogati kulturni program Lovski družini Trdinov vrh in Lisica Radatoviči ter župnijska urada iz Šentjerneja in Radatovičev v nedeljo, 25. junija, s pričetkom ob 9. uri, vabijo na jubilejno, deseto praznovanje dneva državnosti z mašo za domovini – Slovenijo in Hrvaško na Trdinovem vrhu. Po maši bosta sledila prijetno druženje ter bogat kulturni program z izvrstno lovsko in žumberško kulinariko.

Prvo leto svojega službovanja je opravil v Trebnjem, potem je kot kaplan prebil tri leta v Šentjerneju, nato pa je bil 10 let župnik v župniji Notranje Gorice. Leta 1987 se je kot župnik vrnil v Šentjernej, kjer bo po 36 letih bral svojo zlato mašo. Še prej pa bo v nedeljo, 25. junija, s svojimi grškokatoliškimi kolegi daroval mašo za domovini v cerkvi sv. Jere na Trdinovem vrhu, katere ostaline je leta 2013 skupaj s partnerji z evropskimi sredstvi obnovil in nadkril nekdanji Zavod za turizem Novo mesto. Ob odprtju te investicije je takratni novomeški župan Alojzij Muhič izročil župniku Trpinu listino, s katero je župnija Šentjernej dobila v trajno uporabo in upravljanje nadkrito cerkev sv. Jere z odlito repliko čudežno ohranjenega originalnega kipa sv. Jere in novim zvonikom.

Pobrateni lovci

Lovci LD Trdinov vrh bodo v nedeljo, 25. junija, skupaj s pobratenimi kolegi iz Lovske družine Radatovići s hrvaške strani državne meje že desetič zapovrstjo pripravili proslavo ob dnevu državnosti Republike Slovenije. Ob tej priložnosti bodo lovci Antonu Trpinu pripravili posebno presenečenje s postavljenim mlajem in velikim transparentom z napisom Bodi pozdravljen, zlatomašnik.

Uživa poseben blagoslov in globoko spoštovanje številnih ljudi pod Gorjanci.

Na tak način se bodo župniku Trpinu zahvalili za njegove darovane maše in desetletni prispevek pri uspešno izvedenih proslavah ob dnevu državnosti na Trdinovem vrhu. Pričakovati je, da bodo s svojim obiskom ta jubilejni dogodek letos počastili številni verniki iz šentjernejske doline in podgorjanskega sveta kot tudi lovci, planinci in drugi obiskovalci iz Slovenije in Hrvaške. Vsekakor si je zlatomašnik Anton Trpin s svojimi številnimi dosežki v 50-letni duhovniški službi to tudi pošteno zaslužil. Zlatomašniški slavljenec namreč uživa poseben blagoslov in globoko spoštovanje številnih ljudi pod Gorjanci ne glede na njihovo versko ali politično opredelitev. S tem predstavlja tisti posebni svetilnik, ki kaže na pot upanja v življenju naše zahodnocivilizacijske skupnosti narodov in posebne vloge Katoliške cerkve v njem.

Zlatomašnik ob odprtju prostorov Društva vinogradnikov Šentjernej FOTO: Tanja Jakše Gazvoda