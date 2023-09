Poklon kranjski klobasi, ki je šla tudi v vesolje (FOTO)

Medvode so postale v zadnjih dveh desetletjih nekakšno neuradno središče kranjske klobase. Že leta 2004 so v Hiši kulinarike Jezeršek v Sori prvič organizirali strokovno in laično ocenjevanje kranjskih klobas, na katerem so sodelovali vsi slovenski certificirani izdelovalci te priljubljene mesnine.

Festival kranjske klobase je pred leti neslavno končal svoje poslanstvo, predvsem zato, ker so se uprli proizvajalci te zašpiljeno dobre mesnine, združeni v gospodarsko interesno združenje Kranjska klobasa. Menili so, da je ocenjevanje nepotrebno in neprimerno, saj naj bi bile klobase vseh mesarskih podjetij izdelane po enotnem receptu. Leta 2018 je organizacijo festivala začel Javni zavod Sotočje Medvode v sodelovanju z GIZ Kranjska klobasa ter minulo soboto kljub deževnemu vremenu pripravil srečanje na prireditvenem prostoru ob medvoški tržnici.

Prvič po covidu

»V sodelovanju s Športno-turističnim društvom Sora je Hiša kulinarike Jezeršek leta 2009 začela organizacijo večdnevnega Festivala kranjske klobase, ki je poleg ocenjevanja kranjskih klobas obiskovalcem ponudil različno dogajanje na športnem, kulturnem in mladinskem področju,« pravijo v zavodu Sotočje. »Leta 2014 je v Sori potekal šesti in žal zadnji tovrstni festival, dve leti pozneje pa zadnje strokovno in laično ocenjevanje kranjskih klobas. Ker so bili vsi festivali zelo dobro obiskani ter so v ospredje edini postavili kranjsko klobaso kot značilno predstavnico ne le gorenjske, ampak slovenske kulinarike, s tem pa na kulinarični zemljevid Slovenije tako vas Soro kot občino Medvode, je Javni zavod Sotočje Medvode festival obudil.«

Prvega so pripravili 22. septembra 2018 ob Zbiljskem jezeru, drugega pa 25. maja 2019, prav tako na prireditvenem prostoru ob jezeru. Žal je covid-19 preprečil nadaljnjo organizacijo, letos pa so festival kranjske klobase oživili. Tako so se skupaj z GIZ dogovorili za nov koncept in v ospredje postavili degustacije kranjskih klobas, izognili pa so se ocenjevanju. Pripravili so še kuharski šov v živo z Juretom Galičičem, udeležencem oddaje Masterchef Slovenija.

Navdušila Franca Jožefa

Kranjska klobasa ima pestro zgodovino, pravijo pa, da se je razvila še v obdobju Avstro-Ogrske, na začetku 19. stoletja. Recept zanjo se je prvič dokumentirano pojavil leta 1855, od druge polovice 19. stoletja so na voljo številni pisni in slikovni viri. Izhaja z območja Gorenjske, od koder se je prek osrednje Slovenije razširila po vsem tedanjem slovenskem ozemlju. Kronisti stare Ljubljane jo omenjajo kot sestavni del menija ob slovesnih in pomembnih dogodkih. V Trzinu je delovalo veliko mesarjev, ki so zalagali tržišče s kranjskimi klobasami vse do Dunaja.

O njenem slovesu pove veliko anekdota s cesarjem Francem Jožefom. Nekoč se je s kočijo peljal z Dunaja proti Trstu. Ustavil se je v Naklem pri Kranju v znani furmanski gostilni Marinšek ob deželni cesti. Želel se je okrepčati in povprašal je gostilničarja, kaj mu lahko ponudi. »Imamo le navadne hišne klobase in nič drugega,« je ta odgovoril cesarju. Franc Jožef je naročil klobaso, in ko jo je poskusil, je navdušeno dejal: »To pa ni navadna, ampak kranjska klobasa!«

Ena najstarejših pisnih omemb kranjske klobase je bila v kuharski knjigi Katharine Prato leta 1896, najstarejše navodilo za izdelavo in pripravo pa je bilo objavljeno leta 1912 v šesti izdaji Slovenske kuharice Felicite Kalinšek. Slovenci so jo med izseljevanjem ponesli v svet in jo naredili za svetovno prepoznavno. Kranjska klobasa je bila celo v vesolju, saj jo je astronavtka s slovenskimi koreninami Sunita L. Williams vzela s seboj na pot v neskončna prostranstva vesolja. Kje je zdaj ta primerek, ni znano.

Dež jih ni zmotil

Kranjske klobase izdelujejo tudi v Žireh, v Mesarstvu Oblak. Melita Oblak, ki je na festivalu zastopala domače podjetje, pravi, da je recept zanje sicer enoten, okusi pa so lahko različni. »Prav zato smo se z veseljem udeležili tega festivala, da so obiskovalci lahko poskusili klobase različnih proizvajalcev, torej tudi naše. Svojih živali nimamo, imamo pa stalnega dobavitelja mesa iz Prekmurja, ki skrbi za njegovo kakovost. Sicer pa izdelujemo več vrst barjenih klobas: od tradicionalne slovenske kranjske, ker smo eden od certificiranih proizvajalcev, do odličnih hrenovk v naravnem ovoju,« je povedala.

In kakšen je recept za pravilno skuhano kranjsko klobaso? Na stojnici podjetja Ave skupine Panvita, enega od certificiranih izdelovalcev zašpiljeno dobrih klobas, smo izvedeli preprost recept, ki velja za večino proizvajalcev: »V ustrezni posodi moramo vodo obvezno najprej zavreti, nato vanjo položimo klobaso, nekoliko zmanjšamo temperaturo in jo nato kuhamo osem minut. Nato klobaso vzamemo iz vode in jo za nekaj minut položimo na krožnik. Šele nato jo lahko narežemo.«