Pohodniki na krožno pot za odpravo kalorij (FOTO)

Slovenke in Slovenci, mladi in mladi po srcu, športno naravnanost potrjujemo vse leto. Množičnost rekreiranja je še posebno opazna v kolesarstvu in pohodništvu, ki sta izjemno razvita tudi na skrajnem severovzhodu države, zlasti na območju Krajinskega parka Goričko. Tam bodo letos poleg številnih izletov v naravo organizirali kar 37 pohodov, dolgih med 10 in 40 kilometri.

Prvi je potekal že minulo soboto in mnogi so ga izkoristili tudi za odpravo odvečnih kalorij, zaužitih na nedavnih praznovanjih. V pričakovanju prihoda Svetih treh kraljev so tako pripravili dogodek Pouti po dolaj pa bregaj, okoli 400 pohodnic in pohodnikov vseh starosti iz Slovenije, Madžarske in Avstrije se je namreč podalo na 12,4 kilometra dolgo, krožno in čezmejno pot od Budincev na Goričkem do Andovcev v Porabju na Madžarskem.

Hodili so od Budincev na Goričkem do Andovcev v Porabju na Madžarskem.

Cilj čezmejnosti je bilO brisanje spomina na obdobje hladne vojne in železne zavese.

Odlična organizacija

Pot so zasnovali v projektu Oaza zdravja, ki ga je vodil Center za zdravje in razvoj Murska Sobota. »Označeno pot je odprl pohod 8. avgusta 2009, kot smo se med pogovorom spominjali snovalci poti. Cilj čezmejnosti je bilo brisanje spomina na obdobje hladne vojne in železne zavese, ki je štirideset let onemogočala stike Goričancev z zamejskimi Slovenci v Porabju. Odprta meja na najvišjem severu Slovenije, hoja ob mejnikih med državama, postanek ob nekdanji stražnici jugoslovanskih vojakov, prestop meje na madžarsko stran, topel sprejem Andovčarjev pri hiši rokodelcev in na Malem Triglavu, na skali, ki jo je leta 2007 podaril Triglavski narodni park, vrnitev na izhodišče mimo obeležja na dan, ko je ugasnilo sonce, ter novoletna voščila so verjetno sporočila in trenutki, ki pritegnejo vsako leto ljudi iz vseh koncev in krajev. K temu pripomore tudi odlična organizacija (Kulturno-umetniško društvo Budinci in Rába-vidéki Egyesület Društvo Andovci),« se je dogajanja iz preteklosti spominjala velika ljubiteljica narave in pohodništva Stanislava Dešnik, sicer nekdanja dolgoletna direktorica JZ Krajinski park Goričko.

Od takrat velja pohod med Budinci in Andovci za odprtje sezone vseh pohodov na Goričkem, ki jih Goričko drüjštvo za lepše vütro že 16 let beleži v izkaznico pohodnika/pohodnice po Goričkem, s čimer spodbujajo pešačenje v kulturni krajini v vseh letnih časih. V letu 2025 jih bo 36, še en bo skok v neznano.