Poglejte zdravico pod jezersko gladino (FOTO)

Društvo za podvodne dejavnosti Jezero Velenje je 1. januarja letos pripravilo in izvedlo novoletni potop ob Visti. Dogodek, s katerim potapljači slovenskih društev in potapljaških klubov že tradicionalno nazdravijo varni potapljaški sezoni v novem letu, je privabil množico sprehajalcev in opazovalcev.

Izvedli so ga že tridesetič, tokrat v spomin na lani preminulega podjetnika Benjamina Strozaka - Benča, enega najvidnejših članov DPD Jezero Velenje. Bil je vodilni v skupinici prijateljev oziroma prvih velenjskih potapljačev in reševalcev iz vode, ki so leta 1995 sklenili, da se na novoletno jutro osvežijo s potopom, takrat se ga je udeležilo 12 ljubiteljev.

Poklon Benjaminu Strozaku - Benču

Pod vodo so nazdravili z radgonskim tramincem.

Terapija za možgane Neli Jerenec, dijakinja 3. letnika geotehnične šole v Velenju, se je začela potapljati ob očetu že v 7. razredu osnovne šole, zdaj pa je postala ena od najbolj zavzetih slovenskih potapljačic in reševalk iz vode. Pri 15 letih je opravila izpit za nočno potapljanje. Predlani je v Društvu za podvodne dejavnosti Jezero Velenje dobila enkratno priložnost: postala je najmlajša članica. »Potapljanje ni samo šport, ampak je terapija za možgane,« pravi. »Še kako pomembno je zaupanje, ki ga imamo potapljači med seboj, saj je naše življenje tudi v rokah sopotapljačev.«

Jernej Herman, legenda novoletnih potopov

Po njem so 30. novoletni potop v Velenjsko jezero preimenovali v Benčev novoletni potop, udeležilo pa se ga je 25 potapljačev ter članov podvodne reševalne službe. Najmlajša, 17-letna članica in sekretarka Društva podvodnih dejavnosti Jezero Velenje (DPD Jezero) Neli Jerenec, se tokrat ni zmočila, temveč je sprejemala prijateljske potapljače iz več slovenskih društev, denimo iz Šoštanja, Koroške, Maribora, Novega mesta, Ljubljane, Velenja ... Tako so se zbrani črni žabci na prvi dan leta 2025 potopili pod gladino Velenjskega jezera, pod vodo, ki je imela 6 stopinj, pa so nazdravili s penino ter zaželeli varno sezono vsem slovenskim športnim in delovnim potapljačem ter reševalcem iz vode.

Še zadnje slovo

V spomin na mentorja ter organizatorja Benča so na dno jezera položili jekleno vgravirano spominsko ploščo. Pokojnemu očetu sta se Staš (dva mandata predsednik DPD Jezero) in Nik​ Strozak z ramo ob rami na ta način še zadnjič poklonila.

30-letna tradicija

Neli Jerenec, najmlajša članica DPD Jezero Velenje

Novoletni potop v Velenjsko jezero je postal osrednja potapljaška tradicija, ki privablja potapljače iz vse Slovenije, redno pa tudi člane Podvodne reševalne službe Slovenije, ki so strokovno usposobljeni za posredovanje v ekstremnih razmerah ter pomoč ob morebitnih nesrečah in pri iskanju pogrešanih oseb. Redno se jim pridružujejo potapljači, monterji in vzdrževalci podvodnih sistemov, kakršna sta bila tokrat Dani Urbanc in Sebastjan Miklavžina, doma iz bližnjega Šoštanja.

So pa trije Korošci, ko so odložili jeklenke ter obtežilno opremo, opravili še skok ter zaplavali s pomola Viste. »Malo se moram umiti, da ne bom prišel domov umazan,« se je šalil njihov prvi žabec.

Srečali smo tudi legendo velenjskih potopov, 74-letnega Jerneja Hermana, ki se je s svojimi Velenjčani novoletno potapljal že 27-krat.

Predsednik DPD Jezero Silvijo Zebec pa je povedal, da se je potop zaradi prenove plaže in pristana za čoln pletarco izjemoma zgodil ob pomolu Vista ter da bo že prihodnjič spet po starem.

Silvijo Zebec, predsednik DPD Jezero Velenje