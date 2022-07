Poglejte, zakaj se jih ne bi sramoval niti James Bond (FOTO)

Društvo ljubiteljev kulturne in tehnične dediščine Zgornjesavinjski starodobniki so ustanovili zanesenjaki, domačini z Ljubnega ob Savinji ter nekateri drugi imetniki starih vozil na motorni pogon iz krajev ob Savinji od Ljubnega do Mozirja.

Leta 2005 sta glavi staknila Ivan Sovinšek - Ivo in Matej Coklin, že leto zatem pa je 42 pristopnih članov ustanovilo društvo. Ob prirejanju slovitega flosarskega bala na Ljubnem so srečanje starodobnikov vključevali kot samostojni dogodek, a v sklopu praznika občine Ljubno. Dogajanje, ki je vedno znova presenetilo udeležence iz sosednjih oziroma evropskih držav, je pridobilo žlahtnost prav na začetku teh srečanj, ko so bili vodstveni člani zelo zagreti. Prirejali so razstave starodobne tehnike in vozil ter vožnje po slikovitih cestah predvsem Zgornje Savinjske doline do Luč, Solčave in Logarske doline, Črnivca, Gornjega Gradu ter v Žekovec pod Goltemi. Seznanjali so se s kulturno dediščino, krajevnimi znamenitostmi in lepotami.

Ko bom velik, ga bom vozil jaz, je dejal navdušeni mladenič v dedijevem thuderbirdu.

Ob 10-letnici delovanja starodobnikov leta 2006 so izdali izjemno knjižno brošuro na skoraj 300 straneh Od Krištofovih stezic do asfaltnih cest, ki je dokument delovanja Zgornjesavinjskih starodobnikov ter tehniške in ljudske kulture v teh krajih, Sloveniji in širše. Do epidemije korone se je dogodek uveljavil kot eden najprivlačnejših med tovrstnimi prireditvami v naši deželi. Udeleženci se vračajo tudi po dveletnem premoru, saj so tu vedno lepo sprejeti, pogoščeni, gostovanja z izhodišča v Vrbju na Ljubnem ob Savinji pa so vedno nepozabna, polna slikovitih itinerarjev, doživetij domače kulinarike in gostoljubja domačinov.

Dozdajšnjima predsednikoma Sovinšku in Coklinu se je letos pridružil še eden od entuziastov in poznavalcev avto-moto starodobne kulture Simon Štrigl. Ob izdatni podpori strokovnjakinje za narečja in moderatorke dr. Nataše Coklin ter mnogih podpornikov (izdajo biltena 14. mednarodnega srečanja starodobnikov ZG2022 je poleg vseh sedmih občin podprlo približno sto večjih in manjših donatorjev) se kaže še naprej obetavna prihodnost. To potrjuje tudi tokratna udeležba, saj so se s starodobnimi vozili odzvali gostje iz štirih držav iz 38 klubov, skupaj kar okrog 210 voznikov in spremljevalcev z 91 vozili. Iz Nemčije, Avstrije, Hrvaške in Slovenije so se pripeljali s 50 limuzinami, 28 motornimi kolesi in mopedi, 10 traktorji ter 3 tovornjaki.

Druženje je ob vsem lepem pika na i. Fotografije: Jože MIklavc

Vsa tehnika se je zbrala na Ljubnem ob Savinji, se na poti iz doline ob Savinji zapeljala s postankom v Gornjem Gradu ter Zadrečki dolini čez Homce, Pobrežje, Rečico ob Savinji ter se ustavila v kraju Radegunda. Tu je na široko odprl vrata uspešen podjetnik mednarodnega slovesa Franc Firšt, ki ima obsežno zbirko starodobnih vozil. Kot so povedali udeleženci, je to pravi muzej, edini takšen na širšem območju severozahodne Štajerske.

Poleg strokovnega vodenja se je domačin izkazal tudi kot izjemni gostitelj in dokazal, da nekateri, ki jim je mar za ohranitev tovrstne dediščine, veliko investirajo v obnovo, vzdrževanje in namestitev dragocenih modelov domačih avtomobilskih znamk in še posebno tistih svetovnega slovesa.

Podelili priznanja

Končni cilj druženja in strokovne ekskurzije je bil naravni park Mozirski gaj, kjer so prireditelji na tratah predstavili izbrane modele in lepoto avtomobilske ter moto tehnike. V senci dreves so si udeleženci lahko ogledali čudovito urejen Mozirski gaj, se hladili ob strugi in jezu Savinje, ribniku ter potoku Lokvica.

91 vozil se je predstavilo.

Tako je bilo nekajurno druženje pod platneno streho vzdržno in prijetno, saj so nekaterim udeležencem pripravili presenečenja. Priznanja in nagrade sponzorjev so podelili z žrebom, nekaterim pa za zanimive presežke: najbolj oddaljenemu Johanu Carerju iz Nemčije in za najbolj oddaljen klub OTK iz Medžimurja, za najstarejši osebni avtomobil Mirku Remsu za forda phaentona 1928 iz Celja, za dobro ohranjen, zelo star traktor steier 1949 Roku Podkrižniku ter za motorno kolo harley davidson lastniku Petru Zupančiču. Za tovornjak TAM 5000 pa so čestitali Milanu Štumbergerju. Priznanje so podelili tudi za najštevilnejšo udeležbo članom oldtimer kluba Večno mladi iz Šentjurja. Nedvomno pa si zaslužijo priznanje in čestitke vsi, ki so razstavili svoja vozila v parku, serijo vozil 5 limuzin volvo, motorna kolesa – mopede ter prestižne limuzine sredi zelene trate. Obiskovalce sta pritegnili športni vozili visokega razreda jaguar coupe 2+2, letnik 1969, lastnika Antona Časla s Homca, ter chevrolet corvette C1 cabrio, letnik 1954, lastnika Saša Žagarja iz Mozirja.

Prodal bi kmetijo, če bi jo imel, da bi lahko enkrat vozil korveto in si domišljal, da sem James Bond!

Eden od obiskovalcev je malce šaljivo pripomnil, da »bi prodal kmetijo, če bi jo imel, da bi lahko enkrat vozil korveto in si domišljal, da sem James Bond«. In prav tu se je ustavila tudi prelestna dama s senčnikom in videzom slavne filmske zvezde, novinarka in študentka glasbe v Stockholmu na Švedskem iz Mozirja. Ob dovoljenju za fotografiranje je dahnila: »S prav takšnim bi se, no, se bom vozila na koncerte!«

Tale mi paše k modni poletni oblekici, je dahnila glasbenica Veronika Steiner.

Američan Henry Ford bi ga objel, če bi še živel, zbiratelja starodobnih vozil ford Franca Firšta iz Radegunde.

Mirku Remsu so izročili priznanje za najstarejše vozilo ford 1928.

Najstarejši ford v Sloveniji šteje 94 let, kar je 10 več, kot jih ima lastnik Mirko Rems.