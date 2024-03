Poglejte to onesnaženje z odpadki v Zgornji Savinjski dolini (FOTO)

Čistilne akcije v Zgornji Savinjski dolini se je danes udeležilo preko 1300 prostovoljcev, večinoma domačinov, ki so se jim pridružili kajakaši in ribiči iz ribiških družin po Sloveniji. Akcija je razkrila razsežnost onesnaženja z odpadki po avgustovskih poplavah, odkritih pa je bilo tudi nekaj starih črnih odlagališč odpadkov.

Največ preglavic povzročala plastika

Društvo za povezan razvoj Zgornje Savinjske doline, ki je s podporo županov sedmih občin - Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Solčava - organiziralo čistilno akcijo, je zapisalo, da so se prostovoljci danes lotili odstranjevanja manjših odpadkov, največ preglavic pa je povzročala plastika, še posebej folija, ki je z razpadanjem pristala na različnih koncih.

FOTO: Društvo Za Povezan Razvoj Zgornje Savinjske Doline,

FOTO: Društvo Za Povezan Razvoj Zgornje Savinjske Doline,

FOTO: Društvo Za Povezan Razvoj Zgornje Savinjske Doline,

Kjer nabrežine še niso bile mehansko očiščene ogromnih količin vejevja in velikih predmetov, je sicer čiščenje z rokami praktično nesmiselno, so poudarili organizatorji, ki so sporočili tudi, da je čistilna akcija razkrila tudi marsikatero staro črno odlagališče odpadkov, ki v preteklosti ni bilo sanirano.