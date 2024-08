Poglejte nove živali v ZOO Ljubljana, med njimi tudi sibirska tigra (FOTO)

V Živalski vrt Ljubljana sta prispela samica in samec sibirskega tigra, s čimer so zaokrožili letošnje pridobitve novih živali. Letos so tako pozdravili nov par sibirskih tigrov, azijsko levinjo, filipinske kljunorožce, svinjske jelene, indokitajske sika jelene, vzhodne kune vrečarice, ovratničarske čaje in jastrebje pegatke, so sporočili.

FOTO: Zoo Kristiansand

FOTO: Zoo Kristiansand

Sibirski tiger Ussuri je prišel iz ZOO Kristiansand na Norveškem, kjer je odraščal v za tigre zelo nenavadni družini. Skupaj so namreč sobivale tri generacije, in sicer starša Boonya in Amur ter dve generaciji mladičev. Ussuri se je skotil v prvem leglu skupaj s sorojencema Altajem ter Zeyo, lani pa je dobil še mlajšega brata Luka in sestro Aldaano.

Samica Arisa pa prihaja iz ZOO Zamošč na Poljskem in manj številčne družine, njena starša sta mama Isla in oče Makar. Ker je vzorec lis za vsakega tigra specifičen, kot prstni odtis, bodo obiskovalci triletnega samca Ussurija od dvoletne samice Arise ločili po njegovi desni nogi, ki nima lis.

Tigra se trenutno navajata na novo domovanje in nove oskrbnike

Zato se zadržujeta v notranjih prostorih in predvidoma do sredine septembra še ne bosta vidna obiskovalcem. V ZOO Ljubljana si želijo, da bosta kompatibilna in da bi lahko »v prihodnjih letih dočakali prve mladiče te karizmatične, a zdesetkane vrste velike mačke, od katerih jih v naravi živi manj kot 500, prav toliko pa tudi v živalskih vrtovih po svetu«.

Iz živalskega vrta so sporočili še, da so se razveselili podmladka mačjih pand. Zaenkrat mladič še ni viden obiskovalcem, saj je še premajhen, da bi zapuščal brlog. Skrbna mama ga premešča iz brloga v brlog in pazi, da ne zaide na plano, dokler ne bo sposoben plezanja in lovljenja ravnotežja na drevesnih vejah.

FOTO: Janja Štiftar

FOTO: Janja Štiftar

Predvidoma v mesecu septembru, ko bo dopolnil tri mesece, bo brlog občasno zapuščal ob skrbnem nadzoru samice. To obdobje je precej zahtevno za oba, vsak dan, ko bo krepil mišice, pa bo bolj spreten in pogumen, so zapisali.

FOTO: Petra Hrovatin

FOTO: Petra Hrovatin

