Poglejte naš neodkriti biser (FOTO)

Slovenija kot turistična destinacija vedno bolj navdušuje v vplivnih tujih medijih. V Slovenskih goricah verjamejo, da so tamkajšnji kraji v smislu turistične prepoznavnosti še vedno eden naših neodkritih biserov, zato so pri Razvojni agenciji Slovenske gorice za novinarje organizirali študijsko turo, da bi si ogledali najlepše točke, nato pa so predstavili še aktivnosti, ki so jih izvedli v sklopu projekta Ovtar na rajžo gre ter orisali namen in cilje razvoja turizma v Slovenskih goricah.

Luksuzni glamping bo prepričal tudi petične turiste.

Udeleženci so se iz Lenarta v Slovenskih goricah odpravili v Vitomarce, kjer so spoznali projekt Pobeg v šolo skozi čas. Za trenutek so podoživeli pouk, kot so ga imeli naši dedki in babice, ko so v šolah vladali red, disciplina in strahospoštovanje. Gre za muzejsko interaktivno učilnico v učilnici podružnične OŠ Vitomarci. Sledil je obisk znanega čebelarja in apiterapevta Karla Vogrinčiča iz Čebelarstva Vogrinčič, ki v ličnem čebelnjaku ponuja prostor za sprostitev v apikomori, ležišče na panjih ter prostor za masažo. Sledila je pot v Pesnico pri Mariboru, v počitniško-rekreativni center NaturaSort glamping, ki vabi s petimi lesenimi hiškami, obdanimi z gozdom, ribnikom in travnikom. Študijsko turo so sklenili na družinsko-vinogradniški kmetiji Mulec, kjer so jih pogostili s pristno lokalno domačo hrano ter jim predstavili domače penine in vina. Zasajenih imajo pet hektarjev vinogradov, pridelajo približno 30.000 litrov vina na leto. Vinogradništvo Mulec ima parkirišče za 12 avtodomov, mogoča je tudi izposoja e-koles.

Počitniško-rekreativni center NaturaSort glamping vabi s petimi lesenimi hiškami, obdanimi z gozdom, ribnikom in travnikom.

Interaktivna učilnica vas popelje nazaj v času.

Na novinarski konferenci je Danijel Zorko, projektni sodelavec na Razvojni agenciji Slovenske gorice, predstavil aktivnosti, ki so in še potekajo pod okriljem razvojne agencije. V sklopu projekta so »z vztrajno komunikacijo s ponudniki, lokalnimi skupnostmi in ostalimi turističnimi deležniki zbrali in predstavili turistično ponudbo na enem mestu, kar je neprecenljivo tako za potencialne obiskovalce kot tudi priložnost za vzajemno spoznavanje in povezovanje turističnih deležnikov Slovenskih goric,« je povedal in dodal, da bi se v prihodnje želeli predstavljati tudi kot samostojna destinacija. »Tako želimo uresničiti svoje turistične potenciale kot povezana celota, hkrati pa si želimo povezovanja in sodelovanja z ostalimi turističnimi deležniki v regiji,« je pojasnil.

Pripravili so kataloge, zemljevide, spletne strani.

Andrej Kocbek, predsednik Društva Ovtar Slovenskih goric, je kot glavni pomen projekta izpostavil poenotenje ponudbe in krepitev turističnega potenciala prek t. i. incoming turizma. »Vedno več je ljudi, ki iščejo okolja, kjer razvitost še ni tako visoka, da bi 'pokvarila' okolje in pridelavo določenih izdelkov. Iz tega vidika znamo biti bolj zanimivi. Naš turizem gradimo na butičnem tipu in doživetjih,« je dejal Kocbek.

Pri Čebelarstvu Vogrinčič v ličnem čebelnjaku ponujajo prostor za sprostitev v apikomori, ležišče na panjih ter prostor za masažo.

V okviru projekta Ovtar na rajžo gre so želeli vsebino in obseg lokalne ponudbe živilskih in neživilskih izdelkov v navezavi s turistično ponudbo nadgraditi in povezati. Gre za celostni pristop razvoja lokalne ponudbe v navezavi s trženjem trajnostno usmerjenega turizma. V sklopu tega so pripravili katalog s turistično vsebino Slovenskih goric, katalog Ovtarjeva ponudba iz Slovenskih goric, zemljevid območja vzhodne Slovenije, dogodek Festival slovenjegoriške gibanice, predstavitveno spletno stran območja in turistično spletno stran visitgorice.si.