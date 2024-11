Poglejte, kako raste javni sektor: toliko več zaposlenih je od leta 2015 (FOTO)

V javnem sektorju je okoli 190.000 zaposlenih, dobrih 27.000 je prejemnikov razlike do minimalne plače. V lanskem letu je skupna masa bruto plač znašala 5,589 milijarde evrov, v letu 2015 3,448 milijarde evrov. Vsa leta se je povečevalo tudi število zaposlenih.

V letih 2020 in 2021 so na rast mase bruto plač znatno vplivala izplačila dodatkov, povezanih z epidemijo covida-19. Ta so v letu 2020 znašala 281,4 milijona evrov, v letu 2021 pa so bila 492,5 milijona evrov. V letu 2022 so bila izplačana v višini 12,3 milijona evrov, v letu 2023 pa 1,2 milijona evrov.

Poglejte si razpredelnico glede na skupne mase bruto plač in števila zaposlenih po letih v obdobju 2015-2023: