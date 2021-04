Poglejte, koliko je trenutno cepljenih v vaši občini

FOTO: Zaslonski posnetek

FOTO: Zaslonski posnetek

FOTO: Zaslonski posnetek

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) po novem državljanom prek portala omogoča vpogled v aktualne podatke o poteku cepljenja v Sloveniji, deleža cepljenja po občinah, regijah, občinah, spolu, starosti, vrsti cepiva ...Občine z največjim deležem cepljenih oseb s prvim odmerkom so: Osilnica (38 %), Kostel (32,2 %) in Kočevje (27,1 %), z drugim odmerkom pa Osilnica (9,2%), Bled (9,2) in Log - Dragomer (9,1). Povprečje za celotno Slovenijo s prvim odmerkom je 16,1 %, z drugim odmerkom 5,9 %.Največ cepljenih po statistični regiji je na Goriškem (prvi odmerek 19,5 %, drugi 6,8 %), sledi zasavska regija (prvi odmerek 19 %, drugi 6 %) in nato pa koroška regija (prvi 18,5 %, drugi 6,2 %).S prvim odmerkom je najslabše precepljena obalno-kraška regija (s prvim odmerkom 13,2 %, z drugim 5,9 %, z drugim odmerkom pa jugovzhodna Slovenija.Največja precepljenost je med populacijo v starostni skupini 80 let, kjer je s prvim odmerkom cepljenih 61,2 % ljudi in z drugim 53,43 %.Kako je z deležem cepljenih v vaši regiji, si lahko pogledate na tej povezavi.