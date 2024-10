Poglejte, koga so Cerkljani izbrali za častnega občana (FOTO)

Občina Cerklje ima svoj praznik 23. septembra, na obletnico smrti vsestranskega gledališkega ustvarjalca, utemeljitelja slovenskega poklicnega gledališča in igralca Ignacija Borštnika. Prvič ga je občina zaznamovala z odkritjem doprsnega kipa tega velikega umetnika, kot prvega v spominskem parku v Cerkljah, nedaleč od Borštnikove rojstne hiše.

Letošnjo osrednjo slovesnost s podelitvijo nagrad in priznanj ter naziva častnega občana so ob bogatem kulturnem programu pripravili v do zadnjega kotička napolnjeni prenovljeni dvorani kulturnega hrama, ki je bila na začetku avgusta lani vsa poplavljena. Voda je segala okoli štiri metre visoko. Škode je bilo za milijon evrov, občutno več, kot so kazale ocene, je povedal župan Franc Čebulj. Prireditev se je začela s prizori lanske ujme in posnetki sanacije, ki se je sklenila v tednu pred prazničnim dogodkom, tega je vodila Ana Jagodic Dovžan. V bogatem kulturnem programu so sodelovali Godba Cerklje pod vodstvom Damijane Božič Močnik, Komorni moški pevski zbor Davorin Jenko Cerklje pod vodstvom dirigentke Neže Križnar Ristič, Združena pevska zbora OŠ Davorina Jenka Cerklje in PŠ Zalog pod vodstvom Irme Močnik, na klavirju jih je spremljala Damijana Božič Močnik, recitatorja KUD Pod lipo Adergas Monika Ribnikar in Žan Sirc sta predstavila pesmi Martina Kadivca, nastopili so še recitatorka Nadja Žura, članica Kluba Liberius, učenci Glasbene šole Kranj, enote Cerklje, Jakob Remic, Ožbej Urbančič in Oskar Toman, ter starejša OFS OŠ Davorina Jenka Cerklje pod vodstvom mentoric Petre Fajdiga in Lucije Gregorc.

Slovesnosti so se udeležili tudi župani šestih sosednjih občin in poslanec Evropskega parlamenta Branko Grims, častna občana Občine Cerklje Jožef Močnik in Silvo Sirc, direktorica Doma Taber Šmartno Martina Martinčič, direktorica Zavoda za turizem Cerklje Polona Šafner, ravnatelj Osnovne šole Davorina Jenka Cerklje mag. Boštjan Mohorič, prelat Stanislav Zidar, župnika Martin Leban in Slavko Kalan ter kaplan Matjaž Venta. Župan je pozdravil številne goste in se zahvalil za pomoč vsem, ki so sodelovali pri obnovi uničenega Kulturnega hrama Ignacija Borštnika. Pri obnovi športno-kulturnega in šolskega centra je sodelovalo več kot tisoč občank in občanov, gasilcev in članov civilne zaščite, skupaj več kot 1500 ljudi. Občina je pred letom dni ob poplavah utrpela za skoraj šest milijonov evrov škode, zaradi obnove so morali zamakniti nekatere investicije.

Med glavnimi projekti, ki se trenutno izvajajo, so naložbe v Nogometni center Velesovo in gradnja kanalizacije na Štefanji Gori. V prihodnjem letu se bo nadaljeval začetek gradnje kanalizacije s Krvavca v dolino, ki bo vključevala tudi obnovo vodovoda in gradnjo vrtca v Zalogu. Ponosen je na vsa dela, ki so jih skupaj opravili v 30 letih, Cerklje se tako danes uvrščajo med pet najuspešnejših občin v Sloveniji. Letošnji slavnostni govornik je bil predsednik SDS Janez Janša, ki je čestital vsem nagrajencem in dodal, da je Občina Cerklje na Gorenjskem po kakovosti življenja v samem vrhu po vseh kazalnikih in da ji je uspelo povezati ljudi.

Slovesnost je bila poklon tistim v občini, ki so izstopali s svojim delom. Podelili so 12 priznanj za vidne dosežke, ki so pripomogli h kakovosti življenja, k razvoju in ugledu občine, ter razglasili častnega občana, ki ga imenujejo vsaka štiri leta. To je postal dolgoletni trener smučarskih skakalcev Jani Grilc za izjemne dosežke pri organizaciji, razvoju in promociji smučarskih skokov v Sloveniji ter za vzgojo več odličnih generacij mladih skakalcev, ki so našo državo ponesli v sam svetovni vrh. Veliko plaketo Občine Cerklje je prejelo PGD Štefanja Gora za 70 let nesebičnega delovanja na humanitarnem področju. Malo plaketo je prejel Franci Sirc za dolgoletno prostovoljno in zavzeto delovanje na področju kulture. Že vrsto let je aktiven član in predsednik KUD Pod lipo Adergas.

Spominske plakete so prejeli Tomaž Kukovič za izjemni prispevek h Godbi Cerklje, Jože Jerič st. je prejel priznanje za sodelovanje pri dejavnostih PGD Velesovo in zavzeto povezovanje sovaščanov, Ivan in Marija Kimovec za neutrudno in kakovostno delo pri vzdrževanju in obnavljanju ter okrasitvi znamenja v Dvorjah pri igrišču, Jože Hacin pa za vzdrževanje sakralne dediščine v cerkvi sv. Duha v Češnjevku ter za zavzeto podporo župniji in lokalni skupnosti. Posmrtno priznanje je prejela Nina Veselinović za prostovoljno delo na področju prostočasnih in družbenih dejavnosti za mlade, priznanje je prevzel njen partner Samo Štojs. Priznanje je prejel tudi Andrej Hočevar za dolgoletno prostovoljno delo v PGD Zgornji Brnik, za delo na področju kulture v Kulturnem društvu Davorina Jenka Cerklje in Komornem moškem pevskem zboru Davorina Jenka Cerklje. Mija Aleš je prejela priznanje za več kot 25-letni, neprecenljivi prispevek k razvoju kulturne dejavnosti v občini. Albina Atlija je prejela priznanje za nesebično pomoč ljudem v stiski ter kot vestna tajnica Župnijske Karitas Cerklje, Zdenka Zajc kot ena od ustanoviteljic skupine klekljaric v Cerkljah, Lastovk, ki ohranjajo tradicijo, Boštjan Ciperle za posebne pozitivne dosežke s področja družbenega in kulturnega vidika. Ob 30-letnici nastanka zasedbe Prezrti je lani po njegovi zaslugi ugledala luč sveta še knjiga Labodji spev.

