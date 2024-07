Poglejte, kje so zastoji in katere ceste so zaprte

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med Ravbarkomando in Uncem proti Ljubljani.

Zastoji so na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, zamuda je približno 30 minut.

Zaradi del so zastoji na južni ljubljanski obvoznici med Barjem in Rudnikom proti Malencam, na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in Framom proti Mariboru, na cesti Celje–Laško pri Tremerjah v obe smeri ter na cesti Kalce–Logatec v obe smeri.

Zastoji so tudi na cesti Lesce–Bled. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč.

Zaradi požarov na Krasu je promet na nekaterih odsekih zaprt ali močno oviran. Zaprte so lokalne ceste Renče–Temnica, Lipa–Dornberk in Komen–Škrbina–Šibelji. Občasno so pričakovani tudi konvoji gasilskih vozil, ki naj jim bo omogočen čim bolj varen in hiter prehod.

Zaprta Topniška v Ljubljani

Zaradi ureditve Čufarjeve ulice bo od 19. do predvidoma 21. julija za ves promet zaprto križišče Resljeve ceste in Čufarjeve ulice.

Do 19. julija bosta popolni zapori na cesti čez prelaz Korensko sedlo na avstrijski strani ter na cesti Kambreško–Livek na odseku Kambreško–Livške Ravne.

Zaradi rekonstrukcije Topniške ulice bo od sobote, 20. julija, do predvidoma nedelje, 21. julija, za ves promet zaprt odsek ceste med Dunajsko cesto in Peričevo ulico v Ljubljani.

V soboto, 20. julija, med 7. in 19. uro so zaradi del predvidene popolne zapore na cesti Lenart–Cogetinci–Sp. Ivanjci, pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah ter na Vipavski cesti Kromberk–Rožna Dolina v Rožni Dolini.