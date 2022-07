Poglejte, kako sta se vzela na kmečki ohceti (FOTO)

»Mir z vama! Pa sreča nej vaju spremla vso pot, vs življenje. Nkol na pozabita, da sta potomca poštenga bohinjskga rodu, k vsako krivico sovraž, pa tud sam nobenmo nč hudga na nardi,« tako je nevestin oče zaželel srečo ženinu in nevesti, ki sta v soboto stopila v zakon na tradicionalni prireditvi Kmečka ohcet v Bohinju.

Obiskovalce je zabaval ansambel Razgled. FOTO: Razgled

In da je bila ta res v znamenju gorenjskega porekla, je par, ki si je obljubil večno zvestobo, bohinjskih korenin, kar je dogodku dalo še poseben čar. Domačina Eva in Oliver sta prav zares dahnila usodni da, čeprav je bila doslej tradicionalna prireditev prej namenjena igranemu prikazu starih ženitvovanjskih običajev, ki so se skozi stoletja spletli ob poročnih obredih. Igra, ki jo uprizarja KUD Triglav Srednja vas, je iz treh dejanj – Po nevesto in balo gredo, Šranga, Na ženinovem domu. Nastopajoči govorijo v bohinjskem narečju, dogodek pa spremljata tudi ples in petje.

Celotno dogajanje je postavljeno Pod Skalco v Ribčevem Lazu, le lučaj od idiličnega Bohinjskega jezera. Po dogodku se je zabava nadaljevala z ansamblom Razgled ter dobro pijačo in jedačo.