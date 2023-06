Poglejte, kako so vihteli kose kot nekoč (FOTO)

V Krajevni skupnosti Petrovče v občini Žalec vsako leto pripravijo vrsto prireditev pod skupnim imenom Petrovčevanje. Ena od teh je košnja po starem, ki jo organizira TD Petrovče pri Obrezovem kozolcu v Zaloški Gorici. Ta je že vrsto let turistična znamenitost in zagotavlja tudi prostor za kmečko tržnico.

Gledališče zgodovine

Košnja poteka na travniku Ivana Turnška zraven kozolca, kjer je vsako leto nadvse zanimivo in veselo, na voljo pa je tudi pestra ponudba dobrot lokalnih ponudnikov. Ne manjka niti glasbe in petja, ki prireditev še bolj popestrita.

12. so se že zbrali na zanimivi prireditvi.

Tako je bilo tudi letos, ko je TD Petrovče organiziralo že 12. prikaz košnje po starih običajih. Pri kozolcu se je ob res lepem vremenu zbralo veliko koscev, grabljic in preostalih udeležencev, ki so dodali svoj kamenček v mozaik ohranjanja kulturne in etnografske dediščine. Udeležence, med katerimi ni manjkalo številnih gostov iz občine, krajevne skupnosti in drugih turističnih društev v žalski občini ter tudi hmeljarskih starešin, je najprej nagovorila nova predsednica društva Petra Slatinšek. Dejala je, da je tokratni dan pravi kmečki praznik, praznik ohranjanja slovenske folklore, interpretacija dediščine ali pa kar gledališče zgodovine. Izrazila je tudi veselje, da so lahko z nekdanjo predsednico Marjeto Grobler in preostalimi člani ter članicami društva in drugimi sodelujočimi pripravili prireditev na ravni tistih v predkoronskem obdobju.

Ansambel je poskrbel tudi za glasbo in ples.

Zbor pred začetkom košnje FOTOGRAFIJE: Darko Naraglav

Sledila je zaslužena pojedina.

Vodenje koscev in vlogo prvega kosca je tudi letos prevzel župan občine Žalec Janko Kos. Za pokušino pred uradnim začetkom je prve zamahe naredil najstarejši udeleženec, 87-letni Franci Žužej, ki je pozneje, takoj za županom Kosom, zagnano pokosil tudi svoj del travnika. Za njim so se dela z zamikom lotili še vsi preostali kosci. Svoj del so potem opravile grabljice in raztrosile pokošeno travo. Sledil je likof z najrazličnejšimi suhomesnimi in drugimi dobrotami, ob vsem tem pa ni manjkalo glasbe ansambla, ki se je, kot so rekli, zbral »samo za danes«.