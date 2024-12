Poslanci SDS takole prelepili svoje prenosnike, da bi izkazali podporo Janši (FOTO)

Poslanci Slovenske demokratske stranke (SDS), ki so v ponedeljek sodelovali na redni seji v državnem zboru, so na zadnjo stran ekrana prenosnega računalnika prilepili kopijo fotografije najnovejše knjige Janeza Janše Budnica.

Na Janševem prenosniku je bila zalepljena podoba knjige Slovenski književniki in književnice v komunističnih zaporih.

Poslanci SDS so s to gesto želeli pokazati enotnost in solidarnost z Janšo, ki v svoji knjigi obravnava politične, družbene in ideološke teme, fotografijo pa so imeli nalepljeno ves čas, ko so potekala poslanska vprašanja predsedniku vlade Robertu Golobu.

Fotografijo »plakatiranih« prenosnikov je delila tudi poslanka Levice Nataša Sukić, ki pa se je poigrala z besedami Budnica, na način, da je svojim sledilcem zapisala: »*udnica (prvo črko vstavi sam, sama)«.

Dejanje poslancev SDS je naletelo na različne odzive. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je njihovo ravnanje označila za provokacijo in kršitev reda na seji.

Že v preteklih dnevih so poslanci nosili Janševo knjigo v parlament in jih imeli na klopi. Poslanec SDS Andrej Hoivik je nedavno knjigo celo pustil na klopi pri sedežu Klakočar Zupančičeve, medtem ko je sama na kratko zapustila dvorano. Ko se je vrnila, je knjigo zalučala v smeti, dejanje pa ocenila za provokacijo.

Z razkazovanjem Janševe knjige si je Hoivik prislužil tudi opomin, Klakočar Zupančičeva pa je prekinila sejo, da bi Hoivik varnostniku lahko izročil knjigo, saj je ravnanje poslancev SDS ocenila za kršitev reda na seji.

Naslovnici Janševe knjige očitajo očitno podobnost ali plagiat z naslovnico knjige Baracka Obame. FOTO: Zaslonski Posnetek

Janševi knjigi nekateri očitajo tudi plagiat naslovnice, saj je očitna podobnost s knjigo Hope (Upanje) Baracka Obame.