Poglejte, kako je Janša prejel zlato medaljo (VIDEO)

Predsednik vlade Janez Janša je danes v sklopu zaznamovanja 30-letnice Banke Slovenije obiskal banko, ogledal pa si je tudi Muzej Banke Slovenije. Premier je ob obisku prejel zlato medaljo, ki je bila izdana ob 30. obletnici in predstavlja povezanost centralne banke in države, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Banka Slovenije je bila ustanovljena 25. junija 1991, ko je bil sprejet zakon o Banki Slovenije, njena prva naloga pa je bila uveljavitev samostojne valute - tolarja.

Na eni strani medalje, katere grafično upodobitev so izbrali državljani Slovenije v spletnem glasovanju, je predstavljena simbolika nastanka slovenske države, na drugi pa je mogoče videti prikaz razvoja centralne banke.

Predsednik vlade je ob prejemu medalje guvernerju Boštjanu Vasletu čestital za 30. obletnico delovanja, so v premierjevem kabinetu zapisali v sporočilu za javnost.