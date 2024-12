Poglejte, kako je bilo, ko je Pirc Musarjeva obiskala papeža Frančiška (FOTO)

Papež Frančišek in predsednica republike Nataša Pirc Musar sta danes v Vatikanu govorila o svojih prizadevanjih za čim prejšnje končanje konfliktov v Ukrajini, Gazi in drugod po svetu. Po pogovoru s papežem se je predsednica sešla še z državnim tajnikom Svetega sedeža, kardinalom Pietrom Parolinom.

Drugič v Vatikanu

Predsednica je po pogovorih sporočila, da ima Sveti sedež v mednarodni skupnosti pomembno vlogo pri spodbujanju miru, dialoga in razumevanja med narodi. Na družbenem omrežju X je še izpostavila, da imata Slovenija in Vatikan že tradicionalno prijateljske odnose in vodita stalen dialog.

Kot poroča vatikanski spletni portal Vatican News, je pogovor med papežem in slovensko predsednico trajal 25 minut. Pirc Musarjeva je bila tokrat na drugem obisku v Vatikanu v svojem mandatu in prvem uradnem.

Papež je slovenski predsednici podaril umetniško delo v bronu, ki prikazuje goloba z oljčno vejico v kljunu in z napisom Bodite glasniki miru. Dal ji je tudi tiskane izdaje nekaterih papeževih dokumentov, letošnjo poslanico za svetovni dan miru in knjigo v angleščini Preganjani zaradi resnice - Zgodovina podtalne ukrajinske Grkokatoliške Cerkve. Pirc Musarjeva pa je Frančišku med drugim podarila pladenj iz slovenskega lesa za sadje v obliki srca.

Pirc Musarjeva in papež o prizadevanjih za končanje konfliktov v svetu. FOTO: Vatican Media

Predsednica republike ima sicer danes na programu še delovno kosilo z italijanskim kolegom Sergiom Mattarello v predsedniški palači v Rimu.