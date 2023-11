Podzemni zmenek s kapljico in kraljico (FOTO)

Katera je bila najbolj nenavadna lokacija, kjer ste pili vino? Ena takšnih so zagotovo rovi pod starim Kranjem, kjer ta mesec vabijo na prireditev Vinska pot – rovi pod starim Kranjem. Predstavilo se je že več kot 210 vinarjev, vsako leto pa se na to posebno popotovanje poda več kot 5000 ljubiteljev žlahtne kapljice.

Rdeča nit je predstavitev vin, kulture pitja in različnih vinskih sort ter ponudnikov, njihovega dela in izdelkov. Vinska pot je dolga kar 1300 metrov, z vhodom na Jelenovem klancu in izhodom na Pungertu. Obiskovalci ob nakupu vstopnice prejmejo kozarec, vrečko za kozarec in vrečko, v katero lahko pospravijo nakupljene dobrote.

Evropska destinacija odličnosti 2023

Vinska pot po kranjskih rovih se tako postavlja na zemljevid najuspešnejših enološko-gastronomskih dogodkov, za kar poskrbijo tudi ambasadorji in ambasadorke. Letošnja je aktualna vinska kraljica Slovenije Maja Pečarič, ki se sreča z obiskovalci na vseh štirih pohodih. Dva so že opravili, dva sledita prihajajoči vikend.

Pod zemljo seveda ne ponujajo zgolj vina, temveč tudi sirne, krušne in mesne izdelke, predstavljajo se ponudniki oljčnega olja in sladic. Rokovnjači iz Besnice razvajajo brbončice s ponudbo kostanja in že legendarnih gobjih paštet ter z zgodbami tega kranjskega okoliša.

Kranj kot evropska destinacija odličnosti 2023 na dogodkih sledi tudi načelom trajnosti: obiskovalce spodbujajo, da v mesto pridejo s kolesom, peš, javnim prevozom ali souporabo vozil, dogodke pa izvajajo z uporabo povratnih eko kozarcev in ločenim zbiranjem odpadkov.

