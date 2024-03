Podjetja, pozor! Država omogoča lažje zaposlovanje

Zavod RS je objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu Usposabljam.se 2024-2025, katerega namen je izvedba usposabljanj na delovnem mestu za brezposelne. Javno povabilo, težko 11,7 milijona evrov, financirata država in EU iz Evropskega socialnega sklada plus (ESS+).

Kot so sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, usposabljanje po javnem povabilu pomeni vključitev brezposelnega v delovni proces delodajalca, v okviru katerega bo pod strokovnim vodstvom mentorja naloge opravljal z namenom pridobiti znanja, veščine, kompetence, spretnosti in delovne izkušnje. Delodajalci bodo tako lahko kandidate preizkusili in usposobili za konkretno delo.

Kdo se lahko prijavi?

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo tudi druge pogoje v javnem povabilu, v usposabljanje na delovnem mestu pa brezposelni, prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb na zavodu.

Odpirajo se nove možnosti za zaposlovanje. FOTO: Mikhail Spaskov Getty Images/istockphoto

Javno povabilo se nanaša na programa Usposabljanje na delovnem mestu UDM+ in Usposabljamo lokalno, v usposabljanje pa naj bi se vključilo 3684 brezposelnih iz vse Slovenije.

Za usposabljanje brezposelnega za tri mesece je predvideno povračilo stroškov v višini 955 evrov, za usposabljanje za štiri mesece v deficitarnih poklicih pa 1230 evrov, je razvidno iz objave na spletni strani zavoda za zaposlovanje.

Na javno povabilo se je mogoče prijaviti od 14. marca do porabe sredstev, najdlje pa do 31. marca 2025, in sicer elektronsko prek Portala za delodajalce.