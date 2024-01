Končno je prišla prava zima. Prehod v hladno vreme je bil resnično pravi vremenski preobrat, še dan ali dva pred tem so bile temperature zraka več stopinj nad dolgoletnim povprečjem, nato je najprej deževalo in petek je prinesel sneg in snežno odejo, ki ima velik vpliv tudi na toplotni režim tal. V krajih z obilnejšim sneženjem so poročali tudi o snegolomu. FOTO: Bojan Rajšek Toplotna prevodnost snega je premo sorazmerna njegovi gostoti. Bolj ko je sneg gost, večja je njegova toplotna prevodnost in s tem slabša njegova toplotna izolativnost. Sveže zapadli sneg vsebuje za nameček še veliko zr...