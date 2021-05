Pod Rožnikom imajo novega šefa (FOTO)

Samica v ljubljanskem živalskem vrtu

Dvakrat trojčki

Samec Bos Fotografije: ZOO Ljubljana

550

jih je še v divjini Rusije, Kitajske in Severne Koreje.

Ogroža jih človek

Novi gost je že pritegnil pozornost devetletne sibirske tigrice Vite.

V ljubljanskem živalskem vrtu so se te dni razveselili samca sibirskega tigra, ki je na posebni naravovarstveni misiji.»Novi samec se je skotil 7. maja 2011 v moskovskem živalskem vrtu, po letu in pol pa je novo domovanje dobil v ZOO Talin v Estoniji, kjer je s samico sobival do konca leta 2018,« je povedala biologinja in strokovna vodja ZOO Ljubljana mag.»Tako kot Vita in Vito v ZOO Ljubljana tudi onadva nikoli nista imela mladičev. Samec tehta 200 kg in bo v teh dneh dopolnil 10 let. V rojstnem listu nosi ime Botsman, Estonci pa so ga klicali Pootsman, kar oboje pomeni »poveljnik krova oziroma šef palube« in lepo sovpada tudi z njegovim naravovarstvenim potovanjem, saj zadnja tri leta gostuje v različnih živalskih vrtovih. Pri nas mu bomo rekli kar kratko Bos ali šef.«Nadaljevanje dobrih genov, kot jih imata Bos in Vita, je ključno za ex situ ter in situ ohranitvene programe, zato so se pri Evropski zvezi živalskih vrtov EAZA odločili, da poskusijo tudi z menjavo partnerjev. Samec je zato zdaj vključen v vzrejni program ogroženih živalskih vrst tako, da se mu omogoča parjenje z različnimi samicami, kar se je že obrestovalo. Najprej so ga konec 2018. začasno premestili v živalski vrt na Češkem, kjer se je pridružil samici Tanyi, ki je junija 2019 skotila tri mladiče.Ker so tigri samotarji in samci ne skrbijo za vzrejo mladičev, so ga konec istega leta premestili v ZOO Parco Natura Viva v Italiji k samici Luvi, kjer je Botsman znova postal oče trojčkov. Letos bo partner samici Viti iz ljubljanskega živalskega vrta, ki bo dopolnila 10 let in ima z izkušenim samcem boljše možnosti za prvo leglo. Italijanski velik zasebni živalski vrt ob Gardskem jezeru je nedavno praznoval 50-letnico in je močno predan varstvu narave. Botsmanovi mladiči so se skotili v času, ko je bil vrt zaradi obvladovanja epidemije covida-19 kar pol leta zaprt, obiskovalci pa so si jih lahko prvič ogledali pred nekaj dnevi ob vnovičnem odprtju parka.Po postanku v ZOO Ljubljana se Botsman najverjetneje vrača v živalski vrt v Talinu, kjer v času njegovega potovanja gradijo novo sodobno ogrado za sibirske tigre oziroma kompleks, imenovan Tigrova dolina. Tako kot v naravi, kjer tigri predstavljajo krovno vrsto, bo tudi v Tigrovi dolini predstavljen s številnimi drugimi zavarovanimi vrstami Daljnega vzhoda.»Trenutno se Bos v ZOO Ljubljana spoznava z novimi oskrbniki in novim okoljem v zakulisju ene največjih ograd za tigre v Evropi, ki obsega 4000 m2 naravnega gozda in je primerna za uspešno razmnoževanje te ogrožene podvrste velikih mačk,« pove Furlanova.»Čeprav je videti, da mu selitev ne povzroča težav, in je ohranil tudi apetit, se bo na novo okolje sprva privajal stran od oči obiskovalcev. Strokovno osebje ZOO Ljubljana skrbno spremlja samico Vito, saj jo bomo novemu tigru prvič predstavili v času njenega parjenja. Šele nato bo samec na ogled tudi obiskovalcem, ki jih prosimo za strpnost in uvidevnost. Tako bomo Bosu dali čas, da se s čim manj stresa privadi novostim in sreča s tigrico. Novi gost je že pritegnil pozornost devetletnice.«Sibirski tiger Botsman je tako postal pomemben del vzrejnega programa Evropske zveze živalskih vrtov in akvarijev, njegova pot pa povzema sodobna naravovarstvena prizadevanja za ohranitev zadnjih predstavnikov teh ranljivih velikanov. Znotraj zveze je pomembno sodelovanje med živalskimi vrtovi pri vzreji in raziskovanju ogroženih vrst, kar pripomore k njihovi ohranitvi v naravnem okolju. Tudi kolegi iz tujine ves čas spremljajo potovanje samca, zato boste v tujih medijih lahko zasledili objave o tigru Botsmanu, Pootsmanu oziroma Bosu.Med državami poteka intenzivna izmenjava informacij in izkušenj z istim ciljem – ohranitev te največje podvrste tigrov, ki jih je v divjini Rusije, Kitajske in Severne Koreje ostalo le še okoli 550, skoraj edino pomembno in največjo grožnjo pa jim še vedno predstavlja človek.