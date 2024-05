Kažipot planetov: V ljubezni bomo spogledljivi (Suzy)

Sonce in Venera sta v dvojčkih, tako bomo prijetno razpoloženi in dobrovoljni, sproščeni, iskali druženje, zabavo, smeh, dogodivščine. V ljubezni bomo spogledljivi, lahko letamo s cveta na cvet in iščemo lahkotna doživetja namesto resne zveze. Če se le da, bomo pobegnili na kak izlet ali morje. Tudi za šport bomo imeli dovolj energije. Razmišljanja o finančnem vlaganju uresničite šele po ponedeljku. Najbolj strastna bo sobota, ki jo izkoristite za zapeljevanje in skok med rjuhe.

Tedna se lahko še posebno veselijo dvojčki, saj v nedeljo Jupiter, planetarni dobrotnik, ki prinaša srečo, zadovoljstvo, priložnosti, uspeh, potovanja in denar, za dobro leto vstopi v njihovo znamenje. Premik bo koristen za vsa zračna znamenja, kolektivno pa prinaša velik razmah na področju komunikacije, trgovine, turizma – lahko se pojavijo nove družabne in komunikacijske platforme, žal tudi napredek umetne inteligence. V vsakem primeru pa lahko izkoristite poudarjeno lahkotnost, družabnost in radovednost za mreženje, zbiranje informacij, poznanstev in novih idej.

Petek, 24. 5. Dan bo optimističen vse do večera, ko lahko izvemo neprijetne novice, ki nam bodo povzročale skrbi. Najlažje se bomo sprostili s fizičnim delom in športom, sicer se bosta stiska in tesnobnost v nas poglabljali.

Sobota, 25. 5. Večji del dneva bo Luna še v strelcu, kar izkoristite za izlet, odkrivanje skritih kotičkov, hojo v hribe, druženje. Seveda ne pozabite nameniti strastne pozornosti tudi partnerju, če ga nimate, pa svojim hobijem.

Čeprav bo Luna v resnem kozorogu, se ne zaženite v delo in pospravljanje, ampak uporabite energijo Jupitra v dvojčkih za družabnost, obisk kake prireditve, obisk prijateljev, piknik, pohajkovanje …

Ponedeljek, 27. 5. Resno, odgovorno, zbrano in zavzeto se bomo lotili svojih ciljev. Čas je za urejanje birokracije, papirjev, korespondence, sestanke … Utrnejo se nam lahko dobre ideje. Večer bo prijeten, primeren za meditacijo.

Torek, 28. 5. Težko bomo pri miru, tudi ideje nam bodo nenehno švigale po glavi. Odprite se novim dogodivščinam in si sprostite urnik, saj boste potrebovali čas zase. Okoli poldneva se lahko zadeve gladko speljejo.

Sreda, 29. 5. Ni primeren čas za dogovore in pogajanja. Ne bomo se razumeli, hkrati se lahko okoliščine nepričakovano spreminjajo. Energije bomo imeli dovolj, ne zapravljajmo je za prepire, raje za šport.