Vsi potrebujemo bližino

Ne nagovarjamo vas, da postanete volki samotarji, pač pa le k temu, da takrat, ko ste sami, ta čas izkoristite za negovanje svojega notranjega sveta, ki pa ga seveda negujejo tudi povezave z drugimi.

Obrnite se na prijatelje

Ne pozabite, biti srečen sam ne pomeni, da se odrečete vsem družbenim vezem – ravno nasprotno, občutek bližine z drugimi je ključnega pomena za naše dobro počutje, in če v svojem življenju na splošno doživljate osamljenost, je dejansko težje uživati čas sam. Četudi morda želimo biti zadovoljni s svojo samoto, je vseeno zdravo, da se povežemo z ljudmi, ki nam nudijo podporo, prinašajo veselje in nas podpirajo.

Najzanesljivejši način, da se počutite manj osamljeni, je pravzaprav povezovanje z drugimi in negovanje teh odnosov. To bi lahko pomenilo, da pogosteje pokličete svojo mamo in poglobite odnos z njo ali starega prijatelja povabite na večerjo. Ali pa je morda čas, da razmislite o sklepanju novih prijateljstev.

Sodelujte s skupnostjo

Pogosto spregledan način povezovanja z drugimi je skupnost. To so lahko knjižni klubi, tečaji joge, lokalne aktivistične skupine, tekaške ali cerkvene skupine in drugi načini, ki združujejo skupnost. Ne le, da so to kraji, kjer lahko vlagate v nove hobije in projekte, ampak so tudi kraji, kjer lahko to počnete z drugimi ljudmi in ustvarite občutek skupne pripadnosti.

Vzpostavite rutino

Osamljenost je običajno največja zjutraj in zvečer, ko se nam ne dogaja veliko. Čez dan še nekako gre, a ko se vse umiri ali pa ko začenjamo nov dan, je najtežje. Zato se osredotočite na razvoj trdne jutranje in večerne rutine, ki vam bo pomagala lažje preživeti te dele dneva.

Kaj lahko počnem sam? • Določite si čas za branje. • Zasnujte svoj vrt (tudi na balkonu gre!). • Vadite ličenje, urejanje pričeske ali katero drugo podobno lepotno veščino. • Vzpostavite vadbeno rutino, ki vam je všeč, in se je res držite. • Obiščite muzej ali galerijo. • Med opravljanjem hišnih opravil poslušajte podkaste ali zvočne knjige. • Sprehajajte se. • Meditirajte vsak dan. • Izučite se v nečem, kar vas močno zanima. • Prijavite se na tečaj plesa. • Pridobite nove veščine, kot so spletno oblikovanje, kuhanje ali znanje jezika. • Posvojite hišnega ljubljenčka.

Stopite ven

To je lahko od 10- do 15-minutna dejavnost, kot so meditacija, molitev, raztezanje ali joga. Že oblačenje in urejanje lahko izboljša vaše razpoloženje in pomaga ustvariti pozitivno naravnanost, da se z njo lotite dneva. Raztezanje na soncu, hiter sprehod, vse to pomaga pri izboljšanju razpoloženja, pa najsi hodimo, vsrkavamo naravo ali preprosto uživamo v sončnih žarkih, ki prodirajo skozi oblake.

Pazite na zdravje

Obenem je razpoloženje – to je naše čustveno in duševno zdravje – neločljivo povezano s fizičnim zdravjem. Kako ravnamo s svojim telesom, vpliva na naše čustveno počutje, in obratno. Ljudje, ki se spopadajo z osamljenostjo, se včasih zatečejo k nezdravim navadam, ki samo poslabšajo težavo – na primer uživanje hrane, zaradi katere se počutite leni, izguba dragocenega spanca, kar povzroči razdražljivost in pomanjkanje energije, ali pa preprosto preveč časa preživite sede.

Imejte se radi

Da bi se naučili biti srečni sami, se morate imeti dejansko radi. To pomeni, da uživate v lastni družbi, skrbite za svoj osebni razvoj in rast ter resnično začnete ceniti vlaganje časa in energije v stvari, ki vam pomagajo – kot se vam zdi vredno vlagati v vezi z drugimi.

Morda morate prepoznavati načine, na katere lahko vaš odnos s seboj prinese prav toliko užitka, intimnosti, naklonjenosti in podpore kot vaš odnos z drugimi. Vprašajte se, kaj si želite slišati od drugih, in to sebi izrecite na glas. Je že lažje, kajne?