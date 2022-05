Počivalšek napovedal še višje cene: Strošek bi prevalili na naše otroke

Cene 95-oktanskega bencina in dizla so se ta teden še dvignile, iztekla se je 45-dnevna cenovna regulacija, ki je sedanja vlada ni podaljšala. Pritisk na cene naftnih derivatov bo po pričakovanjih ostal velik, še posebej ob embargu na uvoz ruske nafte. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je te dni napovedal, da bodo »preverili, kar se dogaja na trgu, in po potrebi ukrepali«, cenam goriv pa sicer namenil tudi dolg zapis na twitterju.

Zapisal je, da lahko cene goriv znižamo, če odkrijemo nafto, začnemo predelovati nafto in cene ponovno reguliramo. Ob morebitni ponovni regulaciji pa je opozoril: »Gorivo mora nekdo dobavitelju plačati. V tem primeru se strošek prevali na naše otroke, ki bodo plačevali naše kredite.

Cene goriv so visoke. Če pogledam, kaj se dogaja po svetu, bo šlo verjetno še višje,« je napovedal in tudi pojasnil, od česa je odvisna drobnoprodajna cena naftnega derivata. Opozoril je še, da so cene goriv v Sloveniji in državah EU vezane tudi na skupni faktor Platts. »V Sloveniji goriva ne črpamo in ne predelujemo, tako da smo popolnoma odvisni od uvoza. V letu 2022 so cene goriv nenadno narasle zaradi vojne v Ukrajini. Ker bi dvig cen (v ceno je vključeno morebitno tveganje) najbolj občutili državljani in gospodarstvo, je vlada ceno pogonskih goriv začasno regulirala.« V Sloveniji po njegovem trenutno ni motenj in nestabilnosti pri dobavi goriv, zato so cene ponovno liberalizirane.

Bandelli: Nehajte zavajati

Na njegovo objavo se je med drugim odzval poslanec SAB Marko Bandelli in Počivalšku očital, da z zapisanim zavaja javnost, ter zatrdil, da bi cene goriv lahko znižali z nižjim DDV in nižjimi trošarinami.