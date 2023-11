Pobesnelo morje v Piranu na kopno pometalo od živali do kamenja

Morskih kumar je v našem morju, kolikor hočete, toda morska deklica, ta je le ena. Na vrhu ene od skal pri svetilniku je postala medtem že piranska znamenitost. Sprehajalci po Punti so jo vzeli že za svojo. Avtor tega kamnitega kipa je akademski kipar Miha Pečar, doma iz Portoroža. Morsko deklico je začel klesati leta 2010, štiri leta pozneje jo je končal. V soboto pa je vse skupaj presenetila novica, ki jo je posredovalo Javno podjetje Okolje Piran: »Divjanje morja je za seboj pustilo pravo razdejanje! Visoki valovi so neusmiljeno tolkli po valobranu in nametali monolitne skalnate bloke na p...