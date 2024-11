Po ženini smrti umrl še Pavel Koder

Družabna omrežja oznanjajo, da je po ženini smrti Jožefe Koder, umrl še Pavel Koder, nekdanji finančni direktor Elana.

Od Jožefe Koder so se poslovili v soboto na tržiškem pokopališču. Bila je častna občanka, rojena 1939.

Pavel Koder, ki je bil v Elanu zaposlen od leta 1974 do 1990, je umrl v 91. letu življenja.

Leta 2011 ga je ljubljansko okrožno sodišče zaradi nadaljevanih kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic in poneverbe obsodilo na pet let zapora. Po podatkih v sodbi si je Koder kot direktor in prokurist treh podjetij od leta 1999 do 2001 prilastil skoraj 1,2 milijona evrov, je takrat poročalo Delo.