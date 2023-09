Po več mesecih za Goloba res dobra novica, Janša je ne bo vesel

Javnost je po anketi, ki jo za časnik Delo izvaja Mediana, naklonjena vsaj načelnemu poenotenju, s katerim se je politika odzvala na posledice uničujočih poplav. Sodelujoči v anketi so namreč prav vsem politikom, uvrščenim na lestvico, namenili višjo oceno kot pred mesecem dni. Povišal se je tudi delež tistih, ki so zadovoljni z delom vlade.

Po več mesecih za Goloba dobra novica

Po več mesecih se je tehtnica zdaj nagnila v smer večjega zadovoljstva z delom vlade Roberta Goloba. Skoraj 40 odstotkov vprašanih njeno delo ocenjuje kot pozitivno ali zelo pozitivno, avgusta jih je tako odgovorila slaba tretjina, julija pa niti četrtina.

Za časnik Delo je raziskavo izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 4. in 7. septembrom na vzorcu 715 polnoletnih prebivalcev Slovenije.

Negativno ali zelo negativno se zdi delo vlade tokrat nekaj manj kot 30 odstotkom vprašanih, avgusta je bil delež teh ocen približno 35-odstoten, julija pa celo 41-odstoten. Srednja ocena dela vlade je 3,08, avgusta je bila 2,89 in julija 2,66.

Pogledi anketiranih so bolj prizanesljivi tudi na delo državnega zbora, je pokazala anketa. Srednja ocena dela DZ je septembra 2,96, avgusta je bila 2,84, julija pa 2,68.

SDS spet za Gibanjem Svoboda

Potem ko je SDS avgusta na strankarski lestvici Delovega barometra prehitela Gibanje Svoboda, pa je tokrat 24,3 odstotka vprašanih odgovorilo, da bi na volitvah izbralo Svobodo, kar je dobri dve odstotni točki več kot pred enim mesecem, 21,1 odstotka pa SDS, kar je dve odstotni točki in pol manj kakor ob prejšnjem merjenju.

Na tretjem mestu ostaja SD s približno enako podporo kot prejšnji mesec (6,7 odstotka), opozicijska NSi je svojo pozicijo nekoliko izboljšala in bi tokrat prejela 5,8 odstotka, Levica, kjer je v zadnjih tednih potekala menjava vodstva, pa beleži slabši izid. Tokrat bi jo izbralo 4,3 odstotka sodelujočih v raziskavi, avgusta pa šest odstotkov.

Delež neopredeljenih se je ohranil na enaki ravni (18,6 odstotka), nobena stranka pa ni prepričala 5,5 odstotka vprašanih.

Prav vsem so namenili višjo oceno kot mesec prej

Najbolj izstopajoča posebnost septembrskega barometra priljubljenosti politikov je, da so vprašani prav vsem namenili višjo oceno kot avgusta. Vodilna ostaja predsednica države Nataša Pirc Musar, pred poslancem SDS in ustanoviteljem Platforme sodelovanja Anžetom Logarjem.

Na pozitivno mnenje vprašanih glede ravnanja politike ob poplavah nakazuje tudi dejstvo, da je Boštjan Šefic, ki so ga izvajalci ankete na lestvico uvrstili po tistem, ko je postal državni sekretar za koordinacijo ukrepov, znašel celo na tretjem mestu barometra lestvice najbolj priljubljenih politikov.

Prvi trojici sledijo predsednik vlade Robert Golob in dva od tistih članov vlade, ki so bili ob naravni nesreči in po njej med najbolj angažiranimi – ministra za gospodarstvo Matjaž Han in za obrambo Marjan Šarec.

