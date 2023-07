Po smrti še kadrovske zdrahe v ZD Velenje

Ljudska iniciativa Velenje (CIV) ni zadovoljna z dogajanjem glede Zdravstvenega doma (ZD) Velenje. CIV je namreč podala pobudo za odstop celotne uprave ZD, odzvali pa so se, ker njihove pobude niso bile obravnavne na zadnji seji. Kot pravijo, pričakujejo kriterije oziroma razpis, na podlagi katerega so bili kandidati predlagani. Pričakujejo tudi, da bo nadzorni odbor opravil nadzor glede skladnosti pogodbe o zaposlitvi nekdanjega direktorja Janka Šteharnika, ker da v razpisni dokumentaciji ni zaslediti, da bi se lahko po izteku mandata zaposlil kot svetovalec. Kot je znano, smo mediji konec marca poročali o smrti Velenjčana, ki je kar dvakrat klical urgentno službo in prosil za reševalno vozilo, a ni bil uslišan. Takrat je direktor Šteharnik občini kot ustanoviteljici zavoda predlagal, da poda odstop, če ostane zaposlen kot svetovalec.

»Župan Velenja Peter Dermol s sodelavci je predstavnike CIV sprejel na sestanku. Predstavil jim je pravkar sprejet odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZD Velenje, s katerim se spreminja število članov sveta zavoda (po novem 11). ZD do novega razpisa za direktorja vodi v. d. direktorica Maja Škorjanec. Pobude CIV nismo uvrstili na dnevni red seje sveta, saj to ni v skladu s poslovnikom sveta. Na dnevni red seje se uvrstijo točke, za katere je pripravljeno gradivo v takšni obliki, da lahko svetniki razpravljajo in glasujejo,« pojasnjuje Aleksandra Forštner, vodja županovega urada, in dodaja, da so na aprilski seji sveta dovolj podrobno pojasnili problematiko v ZD Velenje in kot ustanovitelj javnega zavoda sprejeli ustrezne ukrepe.

Od 1. junija klice na 112 sprejema Dispečerski center v Mariboru in ne več ZD Velenje. FOTO: Gordana Stojiljković

Glede kriterijev za imenovanje kandidatov za člane sveta zavoda, ki jih je po novem enajst, pravijo, da šest članov imenuje občina. »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je zato 8. maja sprejela sklep o začetku kandidacijskega postopka za imenovanje preostalih štirih članov v Svet JZ Zdravstveni dom Velenje. Kandidature so se zbirale do 18. maja 2023 do 13. ure, člani sveta zavoda pa so bili imenovani na 5. seji sveta 23. maja,« je zapisala Forštnerjeva.

Nadzor bo

Nadzor nad delovanjem službe za nenujne prevoze bo, pojasnjujejo na občini, ne vedo pa, kdaj, saj ne morejo vplivati na delo nadzornega odbora, pojasnjujejo pa, da je pogodba o zaposlitvi med ZD in Šteharnikom opredeljevala tudi možnost nadaljnje zaposlitve.

CIV je zanimalo tudi, ali bo presežek delovanja ZD v višini skoraj dva milijona evrov namenjeno ureditvi 24-urnega dežurstva v ZD. Kot pravijo na občini, se bo presežek prihodkov nad odhodki v višini 2,688.374 evrov na podlagi spremembe odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje v celoti nakazal v proračun Mestne občine Velenje.

Konec marca je odjeknila vest o smrti pacienta, ki je prosil za nujno pomoč, a je ni dobil. FOTO: Gordana Stojiljković

»Zavod in ustanoviteljica skupaj izkazujeta interes za nujno izvedbo investicije v projekt ZD Velenje, trakt A – rekonstrukcija in nadzidava. Investicija zajema energetsko sanacijo ovoja trakta A, statično sanacijo, ureditev novega prezračevanja vseh etaž ter nadzidavo mansarde, v kateri bodo urejene dodatne ambulante splošne medicine, z vsemi spremljajočimi prostori. Gradbeno dovoljenje je že izdano. Z investicijo bodo imeli zaposleni v ZD boljše delovne pogoje, izboljšali se bodo pogoji za izvajanje kakovostne zdravstvene oskrbe, povečala se bo energetska učinkovitost objekta in zmanjšala uporaba toplotne in električne energije. Občina je že pridobila gradbeno dovoljenje za omenjeni projekt in smo v sklepni fazi pridobivanja še celotne projektne in gradbene dokumentacije. 29. maja smo tudi prejeli sklep vlade o financiranju projektov na primarni ravni in s tem projektom se bomo tudi prijavili na razpis,« še pojasnjujejo na občini.