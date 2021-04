Po presaditvi pljuč in koroni spet pleza

Med alpinisti Jasna Pečjak iz Češnjice pri Kropi slovi kot kraljica lednega plezanja, saj je bila ena prvih slovenskih tekmovalk v tej disciplini, preplezala je tudi veliko zahtevnih slapov v ženski navezi. Znana je po svoji neverjetni energiji, trmi, glasni govorici, dobri volji in veselju do življenja. S svojim Andrejem na prvem vzponu po preboleli bolezni Poleg vsega bo 63-letna alpinistka odslej v enem samem letu lahko praznovala kar tri rojstne dneve! Uradnega, drugega izpred nekaj let, ko je uspešno prestala presaditev pljuč, in še enega, prazničnega, ko se ji je zgodil pravi božični čud...