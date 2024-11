Po osnovni šoli še športni park

Predsednica RS dr. Nataša Pirc Musar in župan Občine Kamnik Matej Slapar sta slovesno odprla novo OŠ Frana Albrehta, ki letos praznuje okroglo 60-letnico. Na novi šoli pouk že od začetka septembra obiskuje 537 učencev, med njimi 38 prvošolcev.

»Otroci, spoštujte znanje, ki vam ga dajejo učitelji, in sledite svojim sanjam. V novi šoli imate najboljše razmere, zato izkoristite priložnosti, ki so ključ do vaše prihodnosti. Šola je tempelj znanja in vrednot, kjer učitelji s srčnostjo vzgajajo generacije, ki bodo krojile prihodnost. Učitelj je poklic, ki ustvarja druge poklice. Zato je naša odgovornost, da učiteljem omogočimo pogoje za opravljanje tega plemenitega poslanstva,« je ob uradnem odprtju povedala predsednica države.

Ob prazniku tudi torta

Nova šola ima 32 učilnic, 18 kabinetov ter številne tehnične in upravne prostore. Skupno ima 8000 kvadratnih metrov bruto uporabne površine. Zasnovana je z dovršeno prostorsko akustiko, aktivno in pasivno požarno zaščito ter najsodobnejšimi sistemi strojnih in elektroinštalacij. Zgrajena je po sodobnih standardih protipožarne in protipotresne varnosti ter je z vidika zasnove popolnoma prilagojena uporabi najsodobnejših pedagoških metod.

Dve veliki grožnji

»Pomanjkanje učiteljskega kadra in nespoštljiv odnos do učiteljev nam grozita, da bodo problemi v šolstvu postali še večji. Nimamo več časa za napake. Javno šolstvo je odgovornost države, lokalne skupnosti in vseh nas,« je poudarila dr. Pirc Musarjeva, nekoč tudi sama učenka te šole.

V kulturnem programu so nastopili učenci šole.

»Nova šola je projekt zaupanja in sodelovanja,« pa je dejal župan in poudaril enotnost ter vizionarstvo različnih list in političnih strank v občinskem svetu. Zato se je javno zahvalil članom gradbenega odbora in njihovemu predsedniku, nekdanjemu podžupanu Bogdanu Pogačarju, prejšnjima ravnatelju in županu ter zdajšnji ravnateljici Moniki Glücks Donko, arhitektu, nadzornikom in predstavnikom izvajalcev. Ob tem je spomnil, v kakšnih neugodnih razmerah je tri leta potekala gradnja: najprej je bila epidemija covida-19, nato je vojna v Ukrajini pognala cene gradbenega materiala v nebo, lani pa so Občino Kamnik prizadele zgodovinske poplave.

Investicija je znašala približno 18,8 milijona evrov, od tega je dobra dva milijona prispevalo ministrstvo za šolstvo. Zdaj se bodo dela nadaljevala z rušitvijo stare šole in gradnjo športnega parka. Poleg igrišč sta predvideni gradnja tekaške proge in poligona za skok v daljino ter ureditev parka za druženje, igro in pouk na prostem.