Po hrvaških se zdaj to dogaja tudi na italijanskih plažah

Kar se skoraj vsak dan dogaja na hrvaški obali, se je začelo dogajati tudi v Italiji. Italijani so namreč začeli protestirati, ker jim koncesionarji plaž preprečujejo dostop do morja, ki bi moral biti brezplačno za vse italijanske državljane. Marsikdo pa tega sploh ne ve.

»Večina Italijanov ne ve, da imajo pravico do brezplačnega odhoda na plažo,« kot poroča Jutarnji list pravi Manuela Salvi, ki protestira s postavljanjem dežnika pred zasebnim klubom v Gaeti, majhnem obalnem mestu v osrednji Italiji.

»Navajeni so plačati, da pridejo na morje. In če ne bomo protestirali, bodo institucije mislile, da je vse v redu,« dodaja.

Manuela ni edina, ki ni zadovoljna z obstoječim stanjem. Poleg nje je še približno 30 ljudi, zbranih okoli društva Mare Libero (Svobodno morje), ki je leta 2019 začelo proteste za ponovno pridobitev pravice do uporabe pomorskega pasu. Italijanske plaže želijo narediti brez plačljivega dostopa ali vsaj spremeniti postopek podeljevanja koncesij.

V Italiji sistem »družinskih« koncesij

Evropska komisija že dolgo kritizira italijanski sistem koncesij za plaže, v katerem se državne licence samodejno prenašajo iz generacije v generacijo v družinah koncesionarjev, ki nato vodijo klube na plaži, v katere imajo dostop samo člani kluba ali tisti, ki najamejo ležalnik ali senčnik.

Sistem, po katerem koncesija ostaja v družini, ni v skladu z zakonom, ki pravi, da naj dolgoletni koncesionarji plaž tekmujejo z novimi kandidati.

Aprila je vrhovno sodišče v državi razsodilo, da samodejno podaljšanje koncesij za plaže, kot se dogaja v Italiji, ni veljavno, postopek javnega zbiranja ponudb za koncesije za plaže, ki pokrivajo skoraj polovico od približno 7900 km obale, pa bo potekal prihodnje leto. Koncesionarji so seveda besni in napovedujejo proteste.

Dokler se kaj ne spremeni, italijanska obala ostaja obdana z zasebnimi plažami, polnimi ljudi, ki se sončijo na ležalnikih.

»Vsako poletje vse življenje preživim v istem klubu na plaži, moja mama pa to počne že 25 let,« pravi Margherita Welyam iz združenja Mare Libero. »Marsikdo misli, da je edini način uživanja na morju plačevanje takse. Moja mama plačuje okoli 3000 evrov za trimesečni najem iste kabine, ležalnikov in senčnika.«

Le pet odstotkov plaž je brezplačnih

Ob italijanski obali je več kot 12.000 obalnih letovišč, dnevne cene za dva ležalnika in senčnik pa so v povprečju od 30 do 35 evrov. Na bolj ekskluzivnih mestih se lahko cena ekstremno poviša.

Riccardo Di Luna, vodja združenja koncesionarjev Serape, ene največjih plaž v Gaeti, pravi, da bodo še naprej vsak dan odpirali svoje klube na plaži, dokler se vlada ne odloči drugače. A priznava, da je zaskrbljen.

»Skrbi me prihodnost. Naše delo se mi zdi pomembno, saj opravljamo reševalne storitve, čiščenje plaž in podobno,« pravi.

V petek bodo koncesionarji organizirali protest, in sicer tako da bodo plaže namesto ob 7.30 odprli ob 9.30. Zahtevajo jasnejši zakon. Italijanski sindikat koncesionarjev plaž je v sporočilu za javnost dejal: »Vsem bi moralo biti jasno, da obstaja resnična in konkretna nevarnost izgube delovnih mest in podjetij ter da je pomoč vlade nujno potrebna.«

Če odziva vlade ne bo, bodo proteste ponovili 19. in 29. avgusta, pripravljajo pa tudi bolj drastične akcije, piše Jutarnji list.