Po evropski kulturni poti čez radgonski most

Osnovna šola (OŠ) Gornja Radgona se je že petič zapovrstjo vključila v 34. dneve evropske kulturne dediščine in 12. teden kulturne dediščine, ki poteka do 12. oktobra na temo Dediščine kulturnih poti, mreženja in povezav.

Za 50 učencev osmih razredov OŠ Gornja Radgona, razredničarki Tamaro K. Roškar in Bernardo Rožman, učitelja spremljevalca Tomaža Loperta in Borisa Gosaka, sedem dijakov z Gimnazije Borg iz Bad Radkersburga s prof. slovenščine, mag. Normo Bale, prvič celo goste iz OŠ Kapela in tri učence 8. razreda z učiteljico Martino Zelnik so kulturni dan, imenovan Po kulturni poti čez radgonski most, izvedli na območju obeh Radgon.

Skupaj so preživeli čudovit dan.

Nekoč in danes

»Na kulturni poti, ki nas je najprej vodila do mejne reke Mure in radgonskega mostu, kjer smo se srečali z dijaki Gimnazije Borg in sta se nam pridružila ravnatelj Gimnazije Borg Hannes Schuster in ravnatelj OŠ Gornja Radgona Dejan Kokol, nas je čakalo veliko zanimivih vsebin, ki jih učenci in dijaki nimajo priložnosti spoznati med poukom, zato so takšni dnevi dejavnosti posebej zanimivi, s poudarkom na zavedanju pomena kulturne dediščine za domači kraj, spoštovanja prednikov ter spoznavanja življenja v skupnosti nekoč in danes, obenem pa se krepijo prijateljske vezi,« nam je povedala Romana S. Žnuderl, koordinatorka kulturno-umetnostne vzgoje na OŠ Gornja Radgona, tudi vodja projekta.

Učenci OŠ Gornja Radgona in OŠ Kapela so se po jutranjem pozdravu odpravili v Bad Radkersburg, kjer so si pod strokovnim vodstvom zgodovinarke mag. Mateje Močnik Nedog ogledali bogato zbirko Muzeja v stari orožarni. Že pred poldnevom sta se obe skupini srečali na radgonskem gradu, kjer so za slastno malico poskrbeli dijaki in mentorici, učiteljica kuharstva Zdenka Mesarič in učiteljica strežbe Ksenija Maučec Kisilak s Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci. Nato je gospodar gradu Samo Tuš popeljal učence in dijake na ogled prostorov, vključno z učilnico iz nekdanjih časov.