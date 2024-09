Po Evropi zaradi ciklona Boris vodna apokalipsa, kaj glede rek v Sloveniji napoveduje Arso?

Reka Mura ima zaradi dotoka iz Avstrije velik pretok, po današnjem prehodnem upadanju pa bo v noči na torek znova nekoliko narasla in ohranjala velik pretok. Druge reke po Sloveniji bodo v prihodnjih dneh večinoma upadale, so za STA napovedali na Agenciji RS za okolje (Arso).

Dežurna hidrologinja Vesna Vidmar z Arsa je glede na deževje v četrtek in petek spomnila, da je v četrtek zjutraj na Obali v dobrih dveh urah padlo približno 100 milimetrov padavin. Ob tem so hitro narasle in poplavile reke v slovenski Istri. Čez dan so se padavine nižjih intenzitet širile čez vso državo. Popoldne so se padavine močno okrepile na območju Goriških Brd, tako da so na meteorološki postaji Vedrijan v dveh urah in pol izmerili 125 milimetrov padavin.

To je povzročilo hitro naraščanje in poplavljanje hudourniških vodotokov na tem območju. Zvečer so se začele razlivati reke v porečju Savinje, v noči na petek pa tudi kraške reke v porečjih Ljubljanice in Krke. Ljubljanica na Barju se je v strugo vrnila v nedeljo, je navedla.

Padavine so se v petek čez dan sicer nekoliko umirile, so pa po tistem, ko so v četrtek čez dan največ težav povzročile na Obali, zvečer za nevšečnosti poskrbele predvsem na Celjskem. Nastajale so krajevno močne nevihte, zaradi katerih so hitro naraščali vodotoki in nastajali hudourniki. Na območju Žalca so imeli gasilci precej dela.